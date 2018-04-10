شرطة جازان تضبط مصنعاً للخمور وتحبط تهريب كمية من القات بالدرب والريث

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إستمراراً للجهود الأمنية التي تقوم بها شرطة منطقة جازان في تعقب المهربين والمروجين وإحباط مخططاتهم فقد تمكنت من كشف مصنع متكامل للخمور وأحباط تهريب كمية من نبات القات المحظور في عمليتين منفصلتين بمحافظتي الدرب والريث

حيث تمكن رجال الأمن في العملية الأولى من كشف مصنع متكامل للخمور بوادي عتود عثر به على ٢٠ جركل مليئة بمادة العرق المسكر بالإضافة لكافة الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع وقبضت على شخصين من الجنسية الأفريقية كانا يديران المصنع حيث تم اتلاف المصنع بعد اخذ عينات من المادة المسكرة واوقف المتهمين بشرطة محافظة الدرب للتحقيق معهما وتقديمهما للمحكمة لينالا الجزاء الرادع لقاء ما بدر منهما

وفي العملية الثانية تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة الريث من إحباط محاولة تهريب ٤٢١ حزمة من نبات القات المحظور بمركبة من نوع كامري يستقلها شابان سعوديان في العقد الثاني والثالث من العمر اتخذ اللازم وتم احالتهما لجهة الاختصاص

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره لرجال الأمن بشرطة محافظتي الدرب والريث مطالباً بمضاعفة الجهود

في تعقب المهربين والمروجين ودرء خطرهم عن المجتمع