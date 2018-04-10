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شرطة جازان تضبط مصنعاً للخمور وتحبط تهريب كمية من القات بالدرب والريث

شرطة جازان تضبط مصنعاً للخمور وتحبط تهريب كمية من القات بالدرب والريث
http://almnatiq.net/?p=564297
المناطق_جازان

إستمراراً للجهود الأمنية التي تقوم بها شرطة منطقة جازان في تعقب المهربين والمروجين وإحباط مخططاتهم فقد تمكنت من كشف مصنع متكامل للخمور وأحباط تهريب كمية من نبات القات المحظور في عمليتين منفصلتين بمحافظتي الدرب والريث

حيث تمكن رجال الأمن في العملية الأولى من كشف مصنع متكامل للخمور بوادي عتود عثر به على ٢٠ جركل مليئة بمادة العرق المسكر بالإضافة لكافة الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع وقبضت على شخصين من الجنسية الأفريقية كانا يديران المصنع حيث تم اتلاف المصنع بعد اخذ عينات من المادة المسكرة واوقف المتهمين بشرطة محافظة الدرب للتحقيق معهما وتقديمهما للمحكمة لينالا الجزاء الرادع لقاء ما بدر منهما

وفي العملية الثانية تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة الريث من إحباط محاولة تهريب ٤٢١ حزمة من نبات القات المحظور بمركبة من نوع كامري يستقلها شابان سعوديان في العقد الثاني والثالث من العمر اتخذ اللازم وتم احالتهما لجهة الاختصاص

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره لرجال الأمن بشرطة محافظتي الدرب والريث مطالباً بمضاعفة الجهود
في تعقب المهربين والمروجين ودرء خطرهم عن المجتمع

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