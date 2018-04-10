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غرفة القصيم تواصل استقبال طلبات الترشح لجائزة الشاب العصامي التاسعة

غرفة القصيم تواصل استقبال طلبات الترشح لجائزة الشاب العصامي التاسعة
http://almnatiq.net/?p=564305
المناطق_بريدة

تواصل الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم استقبال طلبات الترشح للمنافسة على جائزة الشاب العصامي في دورتها التاسعة (كن عصامي) وذلك في مقرها الرئيس بمدينة بريدة وعبر التقديم الإلكتروني على الرابط المخصص للجائزة في موقع الغرفة.

ذكر ذلك سعادة الأمين العام لغرفة القصيم أمين عام الجائزة الأستاذ سعود بن عبدالكريم الفدّا, موضحاً أن باب التسجيل والتقديم على الجائزة لايزال مفتوحاً ومتاحاً أمام شباب وشابات الأعمال حتى نهاية الفترة التي حددتها اللجنة يوم الأربعاء بعد القادم 2/8/1439هـ الموافق 18/4/2018م, داعياً الراغبين في المنافسة على الجائزة ونيل شرف الفوز بها إلى استغلال الوقت المتبقي من فترة التقديم وسرعة تسليم طلباتهم والوثائق المطلوبة منهم إلى اللجنة المختصة لمطابقة الشروط والقيام بالزيارات الميدانية إلى مشاريعهم ومنشآتهم التي حددت اللائحة ضرورة وجودها في نطاق منطقة القصيم.

وبين الفدّا أن الجائزة ستمنح للفائزين والفائزات بها في حفل تكريمي بهيج بملتقى الشباب الحادي عشر برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم -راعي الجائزة-

وأوضح أمين عام غرفة القصيم – أمين عام جائزة الشاب العصامي أن عدد الفائزين والفائزات بالجائزة خلال دوراتها الثمان السابقة بلغ 152 شابا وشابة في مختلف الفروع والمجالات (التجاري، الصناعي، الزراعي، الخدمي، الحرفي، التقني، الإعلامي، الاجتماعي الإنساني)، مؤكداً أن الجائزة هي إحدى مبادرات سمو أمير المنطقة الهادفة إلى تعزيز روح التنافس بين الشباب ودعم جهودهم لمواصلة نجاحاتهم في إطار تشجيع وتنمية ثقافة العمل الحر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

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