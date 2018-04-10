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وزير الحرس الوطني يرعى غدا الأربعاء ختام بطولة شهداء الواجب

وزير الحرس الوطني يرعى غدا الأربعاء ختام بطولة شهداء الواجب
http://almnatiq.net/?p=564309
المناطق_الرياض

تحت رعاية صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، تختتم يوم غد الأربعاء بطولة شهداء الواجب (الثانية) بالمباراة النهائية لكرة القدم التي ستجمع لواء التدخل السريع الثاني الغربية ولواء الأمير محمد بن عبدالرحمن، على ملعب مدينة شهداء الواجب في الحرس الوطني بخشم العان في مدينة الرياض، كما سيقام بين شوطي المباراة، نهائي منافسات شد الحبل الذي سيجمع لواء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الآلي وكلية الملك خالد العسكرية، وسباق 100 متر في منافسات ألعاب القوى.
وسيتوج وزير الحرس الوطني أبطال الألعاب الـ 13 التي تنافس عليها 31 فريقا من قطاعات الحرس الوطني في المملكة.
وكانت إدارة الشؤون الرياضية في الحرس الوطني، بقيادة العميد محمد الحمالي قد أنهت كافة الترتيبات النهائية للبطولة التي استمرت لمدة 40 يوما، وشملت ألعاب كرة القدم والطائرة والطاولة والسباحة والكاراتيه وألعاب القوى واختراق الضاحية وبناء الأجسام ورفع الأثقال والرماية والبلياردو وشد الحبل.

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