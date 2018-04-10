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أمير الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندل

أمير الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندل
http://almnatiq.net/?p=564315
المناطق_الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال بمحافظة دومة الجندل مساء اليوم جموع المواطنين وأعيان وشيوخ ومعرفي القبائل والمسئولين ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة .

   وفور وصول سمو أمير منطقة الجوف لصالة الاستقبال صافح الجميع الذين قدموا التهنئة بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً للمنطقة .

   بعد ذلك القى محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط كلمة بهذه المناسبة جاء فيها ” باسم أهالي محافظة دومة الجندل نرحب بمقدم سموكم أجمل ترحيب ونقدم لسموكم التهنئة بثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – بتعيينكم أميراً للمنطقة ، كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير المنطقة السابق على ما قدم لهذه المنطقة من تطور وبناء .

   مضيفا أن محافظة دومة الجندل تعد من أهم الوجهات السياحية بالمنطقة من خلال ما تمتلكه من مقومات سياحية عدة تنوعت بين الآثار والزراعة وبحيرة دومة الجندل التي تضم كل عام بطولة السباقات البحرية على مستوى الخليج وكرة الطائرة الشاطئية إضافة الى مهرجان التمور السنوي والذي ينطلق هذا المساء .

   وأردف الدكتور التمياط بقوله كل هذه المقومات ساهمت في إستقطاب أعداد كبيرة من الزوار للتمتع بهذه العوامل الجاذبة مما يتطلب منا بذل المزيد من الجهد والعمل لإيجاد استثمارات سياحية من شأنها أن تجعل المنطقة قادرة على منافسة مثيلاتها من المدن السياحية .

   وفي ختام الكلمة قدم محافظ دومة الجندل الشكر والتقدير لسمو الأمير بدر بن سلطان على هذه الزيارة للقاء الأهالي والتي تدل على اهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله –  بالمواطن أينما كان .

   بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة للشاعر  عبدالرحمن المرخان .

  حضر الاستقبال اصحاب الفضيلة الشيوخ وكتاب العدل ومديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين

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