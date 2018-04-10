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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 كرتون من التمور في جزيرة سقطرى

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 كرتون من التمور في جزيرة سقطرى
http://almnatiq.net/?p=564319
المناطق_الرياض

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 كرتون من التمور على المعاقين وذوي الدخل المحدود في مديريتي حديبو وقلنسية بجزيرة سقطرى يستفيد منها 3000 فرد، وهي من اجمالي المخصص للمحافظة من التمور والبالغ 1000 طن وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.
ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز لكافة محافظات اليمن .

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