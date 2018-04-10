مزارعو المدينة المنورة يطلعوا على تجربة القصيم في السياحة الزراعية

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اطلع وفد من منطقة المدينة المنورة ممثلاً بهيئة تطوير المدينة المنورة وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة ومن امانة المدينة المنورة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من ممثلي القطاع الخاص و ملاك المزارع والمستثمرين على تجربة منطقة القصيم في مجال السياحة الزراعية والريفية وتهدف الزيارة الاستطلاعية والتي استمرت ليومين للاستفادة من تجربة المزارع الناجحة بالقصيم في هذا المجال ونقلها للمدينة المنورة وقد التقى الوفد بمدير عام ومسئولي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم ولجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة وزار عدد من النزل الريفية والمزارع في محافظة عنيزة وتجول في مزارع الهاملي والطويان ومزرعة السليم في بريده.

وفد المدينة المنورة اشاد بتميز القصيم في مجال السياحة الزراعية وبتنامي هذا الاستثمار في هذا المجال مقدرين لأهالي القصيم ضيافتهم.

يشار ان منطقة القصيم تضم عدد من المزارع الريفية المرخصة واخرى جاري الترخيص لها وتجتذب المزارع الريفية بالقصيم عدد من أهالي القصيم وزوارها وفي معظم ايام العام.