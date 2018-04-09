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نادي الحجاز يعقد لقاءه الاعلامي

نادي الحجاز يعقد لقاءه الاعلامي
http://almnatiq.net/?p=564362
المناطق-الباحة

عقد نادي الحجاز لقاءاً اعلاميا التقى فيه إعلاميي المحافظة و محبي النادي و ذلك بمقر الغرفة التجارية ببلجرشي بحضور رئيس و اعضاء مجلس ادارة النادي.

وتحدث في بداية اللقاء رئيس النادي عبدالله عبد الواحد مرحباً بالحضور الاعلامي الذي يؤكد حرصه على تغطية كل الأحداث الرياضية بالنادي مؤكداً أن قيام هذا اللقاء الاعلامي يأتي في إطار استراتيجية النادي لاطلاع عشاق و محبي النادي على كافة شؤون النادي عن قرب و بكل وضوح و شفافية .

بعد ذلك تحدث الرئيس عن مسيرة النادي خلال الموسم المنصرم و خطة الموسم القادم
عقب ذلك تم الاستماع الى أسئلة و مناقشات الحضور و الإجابة عليها من قبل الرئيس و نائبه و المشرف العام على كرة القدم حيث تركزت معظمها على الخطة التي أعدها النادي للموسم القادم و اهداف النادي و ابرز المعوقات التي يواجهها و كيفية معالجتها .

وفِي ختام اللقاء تقدم رئيس النادي وأعضاء المجلس بتكريم و شكر الأجهزة الفنية و الإدارية التي عملت بالنادي خلال الموسم الماضي كما قدموا شكرهم لكل الجهات الاعلامية الداعمة للنادي و لمحبي النادي على دعمهم المادي و المعنوي

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