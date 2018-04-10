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مفتي أوغندا يدين ويستنكر إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة

مفتي أوغندا يدين ويستنكر إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة
http://almnatiq.net/?p=564372
المناطق - جدة

اعرب مفتي مسلمي اوغندا الشيخ شعبان رمضان عن ادانته واستنكاره الشديد لإطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية على المملكة مؤخرا .
وقال الشيخ شعبان خلال زيارته لسفارة المملكة بأوغندا مؤخرا ولقاءه بالسفير الدكتور عبدالله بن فهد القحطاني وتسليمه خطاب مرفوع لخادم الحرمين الشريفين أنهم يقفون مع المملكة ضد تلك الاعتداءات التي تستهدف بلاد الحرمين وترويع الآمنيين. مؤكدا بأن اي اعتداء على المملكة هو اعتداء على العالم الاسلامي كله وعلى المسلمين اينما وجدو حيث يعد ذلك العمل اجرام واضح وأن بأفعالهم تلك لا يريدون الخير والسلام للعالمين العربي والاسلامي.
وفي ختام حديثه دعى مفتي مسلمي اوغندا الله ان يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه وأن يرد كيد الاعداء في نحورهم وأن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان.
من جهته شكر السفير الدكتور عبدالله القحطاني الشيخ شعبان رمضان على تفضله بالزيارة وادانته الواضحه لأعمال الحوثيين الشنيعه مؤكدا بأن المملكة ستظل تدافع عن اي اعتداء على اراضيها وستكون حامية للحرمين الشريفين دائما . منوها في الوقت ذاته ببسالة رجال الجيش في التصدي لأي محاولات قد تحدث من جانب الانقلابين.

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