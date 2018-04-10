احدث الأخبار

أمير منطقة تبوك يلتقي الأهالي في جلسته الأسبوعية
منطقة تبوك
 نادي الحجاز يعقد لقاءه الاعلامي
منطقة الباحة
 أمير تبوك يرفع الشكر للقياده الرشيده بمناسبة توقيع عقود لخدمات المياه بالمنطقة
منطقة تبوك
 برنامج الماجستير في علم الحاسب في جامعة فهد بن سلطان
منطقة تبوك
 مفتي أوغندا يدين ويستنكر إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة
محليات
 مزارعو المدينة المنورة يطلعوا على تجربة القصيم في السياحة الزراعية
منطقة القصيم
 شاهد .. شركة متخصصة تحتكر طفلة السوشل ميديا السعودية “فرح التميمي”
منطقة الرياض
 الأمير بدر بن جلوي يدشن مهرجان “الأحساء المبدعة” للحرف اليدوية والفنون الشعبية
المنطقة الشرقية
 إدارة الخدمات الاجتماعية تطلق فعالية ” ساعة مشي 3 ” بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 تحريات القصيم تطيح بعصابة آسيوية متورطة بتكسير وسرقة محلٍ للاتصالات ببريدة
منطقة القصيم
 “حساب المواطن” يُودع دفعته الخامسة.. 2.3 مليار لـ 12.2 مليون مستحق
أبرز المواد
 ماذا قال جورج بوش الأب عن زيارة ولي العهد له في منزله بأمريكا ؟
أبرز المواد
حرس الحدود يتسلم منفذ سلوى بالكامل تمهيداً لتنفيذ مشروع القناة البحرية

حرس الحدود يتسلم منفذ سلوى بالكامل تمهيداً لتنفيذ مشروع القناة البحرية

أبرز المواد
محافظ تيماء يتقدَّم المصلين على “العنزي” شهيد الوطن

محافظ تيماء يتقدَّم المصلين على “العنزي” شهيد الوطن

منطقة تبوك
سيرة الفريق مصلح القحطاني مضرب مثل للصبر والطموح والنجاح

سيرة الفريق مصلح القحطاني مضرب مثل للصبر والطموح والنجاح

أبرز المواد
الكشف عن هوية منقذ عائلة سيول ” جو حائل” .. وهذا ما قاله عن لحظات الغرق !

الكشف عن هوية منقذ عائلة سيول ” جو حائل” .. وهذا ما قاله عن لحظات الغرق !

أبرز المواد

برنامج الماجستير في علم الحاسب في جامعة فهد بن سلطان

برنامج الماجستير في علم الحاسب في جامعة فهد بن سلطان
http://almnatiq.net/?p=564373
المناطق - تبوك

صدرت موافقة معالي وزير التعليم على إطلاق برنامج الماجستير في علم الحاسب بدأً من الفصل الدراسي الأول من العام القادم وهو البرنامج الخامس من برامج الماجستير الذي تتم الدراسة فيه بجامعة فهد بن سلطان
الجدير بالذكر أن جامعة فهد بن سلطان يوجد بها حاليا أكثر من 10 برامج بكالوريوس وخمسة برامج ماجستير أحدها برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال ‏بالإضافة الى ذلك هناك برنامجي ‏الماجستير في الهندسة المدنية والكهربائية في كلية الهندسة والماجستير علم الحاسب في كلية الحاسب الآلي كما أن هناك برنامج الماجستير في إدارة الأعمال في كلية الأعمال والإدارة.
وبهذه المناسبة تتقدم إدارة الجامعة بوافر الشكر والإمتنان الى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز على دعمه المتواصل ورعايته ‏التامة لهذه الجامعة ‏منذ ‏انطلاقتها.

روابط ذات صلة

أمير منطقة تبوك يلتقي الأهالي في جلسته الأسبوعية

أمير منطقة تبوك يلتقي الأهالي في جلسته الأسبوعية
أمير تبوك يرفع الشكر للقياده الرشيده بمناسبة توقيع عقود لخدمات المياه بالمنطقة

أمير تبوك يرفع الشكر للقياده الرشيده بمناسبة توقيع عقود لخدمات المياه بالمنطقة
بلدية ضباء تنهي اجتماعها التحضيري لتفعيل بادرة وزارة الشؤون البلدية

بلدية ضباء تنهي اجتماعها التحضيري لتفعيل بادرة وزارة الشؤون البلدية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*