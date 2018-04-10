برنامج الماجستير في علم الحاسب في جامعة فهد بن سلطان

المناطق - تبوك

صدرت موافقة معالي وزير التعليم على إطلاق برنامج الماجستير في علم الحاسب بدأً من الفصل الدراسي الأول من العام القادم وهو البرنامج الخامس من برامج الماجستير الذي تتم الدراسة فيه بجامعة فهد بن سلطان

الجدير بالذكر أن جامعة فهد بن سلطان يوجد بها حاليا أكثر من 10 برامج بكالوريوس وخمسة برامج ماجستير أحدها برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال ‏بالإضافة الى ذلك هناك برنامجي ‏الماجستير في الهندسة المدنية والكهربائية في كلية الهندسة والماجستير علم الحاسب في كلية الحاسب الآلي كما أن هناك برنامج الماجستير في إدارة الأعمال في كلية الأعمال والإدارة.

وبهذه المناسبة تتقدم إدارة الجامعة بوافر الشكر والإمتنان الى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز على دعمه المتواصل ورعايته ‏التامة لهذه الجامعة ‏منذ ‏انطلاقتها.