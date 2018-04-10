أمير تبوك يرفع الشكر للقياده الرشيده بمناسبة توقيع عقود لخدمات المياه بالمنطقة

المناطق - تبوك:

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك الشكر لله ثم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد حفظهم الله بمناسبة توقيع عقود أربعه مشاريع لخدمات المياه في محافظات المنطقة بتكلفه تجاوزت ثلاث وخمسين مليون ريال وقال سموه ان هذه المشروعات ستعزز الواقع التنموي الذي تعيشه المنطقة في مجال خدمات المياه والصرف الصحي في المنطقة وتأتي في سياق الحرص الدائم والرعاية الكريمة من ولاه الأمر -حفظهم الله – لتوفير الخدمات للمواطنين معرباَ سموه عن شكره لوزير البيئه والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن عبدالمحسن الفضلي .