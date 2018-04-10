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أمير منطقة تبوك يلتقي الأهالي في جلسته الأسبوعية

أمير منطقة تبوك يلتقي الأهالي في جلسته الأسبوعية
http://almnatiq.net/?p=564382
المناطق - تبوك :

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في لقائه الأسبوعي أمس, عدداً من أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي.
وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، مشيراً سموه إلى أن ما اعتمد للمنطقة من مشروعات في الميزانية سيعزز الواقع التنموي الذي تعيشه المنطقة في شتى المجالات.
وسأل سموه الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

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