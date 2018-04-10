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أمريكا ترسل قوتها البحرية الضاربة للبحر الأبيض المتوسط

أمريكا ترسل قوتها البحرية الضاربة للبحر الأبيض المتوسط
http://almnatiq.net/?p=564383

تحدثت مصادر مطلعة أن البنتاجون الأمريكي قرر إرسال قوة بحرية ضاربة بقيادة حاملة الطائرات “يو أس أس هاري ترومان” برفقة “5” مدمرات للبحر المتوسط.

ووفقاً للمصادر فإن الاسطول الأمريكي المكون من حاملة الطائرات ترومان و”5″ مدمرات تحمل على متنها صواريخ مجنحة توماهوك وأجهزة حرب إليكترونية وصواريخ مضادة للطيران من المتوقع وصولها السبت المقبل.

يذكر أن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس هاري ترومان” شاركت في مهمة سابقة لضرب أهداف في سوريا والعراق من البحر المتوسط في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.

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