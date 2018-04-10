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الليلة.. ‏⁧‫أمير جازان‬⁩ يخصص الجلسة الاسبوعيه “لليوم العالمي لليتيم وحقوقه”

الليلة.. ‏⁧‫أمير جازان‬⁩ يخصص الجلسة الاسبوعيه “لليوم العالمي لليتيم وحقوقه”
http://almnatiq.net/?p=564399
جازان - المناطق

خصص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، الجلسة الأسبوعية المعتادة “لليوم العالمي لليتيم وحقوقه ” .. وذلك مساء اليوم الثلاثاء ، بقصر سموه بحيء الشاطىء بعد المغرب مباشرة.

وسيتم خلال الجلسة مناقشة مختلف الجوانب التي تهتم باليتيم في هذا اليوم ومنها حقوق اليتيم في الاسلام ، ودور الجهات الحكومية والأهلية في خدمة ورعاية الايتام ومن تلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجمعية غراس للايتام ومؤسسة أخاء لرعاية اليتيم.
ويشارك بمحاور الجلسة كذلك عددا من المختصين لابراز حقوق الفئة الغالية من الايتام في المجتمع بما يشعرهم بالمحبة والعطف .

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