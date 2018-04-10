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تعليم تبوك‬ يدعو المعلمات البديلات التقدم إلى إدارة الموارد البشرية بالإدارة (القسم النسوي)

تعليم تبوك‬ يدعو المعلمات البديلات التقدم إلى إدارة الموارد البشرية بالإدارة (القسم النسوي)
http://almnatiq.net/?p=564423
تبوك - منى الريس
دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ، المعلمات البديلات والحاصلات على دبلوم من الكليات المتوسطة، وخريجات معاهد المعلمات  الثانوية ، لمراجعة وحدة الموارد البشرية النسائية .
أوضح ذلك مدير إدارة الموارد البشرية أحمد سالم المشهوري حيث بين أن التقديم سيستمر إلى يوم الأحد المقبل الموافق 29/ 7/ 1439 ،  وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي، مؤكداً على إحضار ملف يشتمل على الوثائق والمستندات التالية:
أولاً / للمعلمات البديلات:
– صورة مصدقة من وثيقة التخرج (المؤهل الجامعي) مع الأصل للمطابقة.
– صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة مع الأصل للمطابقة.
– صورة مصدقة من عقد العمل كمعلمة بديلة.
– صورة مصدقة من مسير الرواتب، أو تحويل الراتب مصدق من البنك.
– صورة من درجة اختبار قياس مع الأصل للمطابقة.
ثانيا / خريجات معاهد المعلمات والكليات المتوسطة:
– صورة من مؤهل دبلوم معهد المعلمات أو الكلية المتوسطة مع الأصل للمطابقة.
– صورة من الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة مع الأصل للمطابقة.

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