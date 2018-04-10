احدث الأخبار

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض
أبرز المواد
 الإمارات تستنكر احتجاز السلطات الصومالية طائرة إماراتية مدنية خاصة والاستيلاء على المبالغ المالية فيها
أبرز المواد
 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يوقع مع نظيره الروسي اتفاقية بشأن البرنامج التنفيذي في مجال الصحة والسلامة المهنية
أبرز المواد
 أمير القصيم يترأس اجتماع اللجنة الإشرافية لمشروع فكرة لوطني
منطقة القصيم
 أمير عسير يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام
منطقة عسير
 نائب أمير عسير يلتقي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها
منطقة عسير
 أمير القصيم يشهد الحفل السنوي لجائزة المنيف للتفوق العلمي والتميز السلوكي
منطقة القصيم
 تعليم الباحة يدعو البديلات اللاتي سبق لهن العمل كمعلمة بديلة مراجعة إدارة شؤون المعلمات
أبرز المواد
 أمير الباحة يقدم تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ علي بن مقبول
منطقة الباحة
 ناشط عراقي: السعودية عسل للصديق وحنظل للخائن
أبرز المواد
 تعليم تبوك‬ يدعو المعلمات البديلات التقدم إلى إدارة الموارد البشرية بالإدارة (القسم النسوي)
أبرز المواد
 أرامكو السعودية و”توتال” توقعان مذكرة تفاهم لإقامة مجمع بتروكيميائيات ضخم
أبرز المواد
حرس الحدود يتسلم منفذ سلوى بالكامل تمهيداً لتنفيذ مشروع القناة البحرية

حرس الحدود يتسلم منفذ سلوى بالكامل تمهيداً لتنفيذ مشروع القناة البحرية

أبرز المواد
سيرة الفريق مصلح القحطاني مضرب مثل للصبر والطموح والنجاح

سيرة الفريق مصلح القحطاني مضرب مثل للصبر والطموح والنجاح

أبرز المواد
الكشف عن هوية منقذ عائلة سيول ” جو حائل” .. وهذا ما قاله عن لحظات الغرق !

الكشف عن هوية منقذ عائلة سيول ” جو حائل” .. وهذا ما قاله عن لحظات الغرق !

أبرز المواد
“ساما”: السماح للبنوك بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في هذه الحالات!

“ساما”: السماح للبنوك بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في هذه الحالات!

أبرز المواد

ناشط عراقي: السعودية عسل للصديق وحنظل للخائن

ناشط عراقي: السعودية عسل للصديق وحنظل للخائن
http://almnatiq.net/?p=564426
المناطق - الرياض
استغرب الناشط العراقي الدكتور “علي العراقي”، مواقف قطر وإصرارها على مواقفها العدائية، ضد الدول العربية، والاستمرار على الارتماء بأحضان إيران التي أسمتها “شريفة.
وقال الناشط العراقي في تغريدة له على موقع التواصل “تويتر”: “عندما استعانت البحرين بالسعودية ضد إيران ارسلت السعودية لها درع الجزيرة، وعندما استعانت اليمن بالسعودية ضد إيران ارسلت السعودية لها عاصفة الحزم وقدمت دماء وشهداء ومساعدات ما انقطعت يوم، وعندما وقفت قطر مع إيران ضد السعودية حولتها السعودية لجزيرة.
ومن المقرر شق قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية، يمتد من منطقة سلوى إلى خور العديد، بغرض الإسهام في “التنشيط السياحي”.

روابط ذات صلة

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض
الإمارات تستنكر احتجاز السلطات الصومالية طائرة إماراتية مدنية خاصة والاستيلاء على المبالغ المالية فيها

الإمارات تستنكر احتجاز السلطات الصومالية طائرة إماراتية مدنية خاصة والاستيلاء على المبالغ المالية فيها
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يوقع مع نظيره الروسي اتفاقية بشأن البرنامج التنفيذي في مجال الصحة والسلامة المهنية

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يوقع مع نظيره الروسي اتفاقية بشأن البرنامج التنفيذي في مجال الصحة والسلامة المهنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*