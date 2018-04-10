ناشط عراقي: السعودية عسل للصديق وحنظل للخائن

المناطق - الرياض

استغرب الناشط العراقي الدكتور “علي العراقي”، مواقف قطر وإصرارها على مواقفها العدائية، ضد الدول العربية، والاستمرار على الارتماء بأحضان إيران التي أسمتها “شريفة.

وقال الناشط العراقي في تغريدة له على موقع التواصل “تويتر”: “عندما استعانت البحرين بالسعودية ضد إيران ارسلت السعودية لها درع الجزيرة، وعندما استعانت اليمن بالسعودية ضد إيران ارسلت السعودية لها عاصفة الحزم وقدمت دماء وشهداء ومساعدات ما انقطعت يوم، وعندما وقفت قطر مع إيران ضد السعودية حولتها السعودية لجزيرة.

ومن المقرر شق قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية، يمتد من منطقة سلوى إلى خور العديد، بغرض الإسهام في “التنشيط السياحي”.