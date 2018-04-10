أمير الباحة يقدم تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ علي بن مقبول

المناطق - الباحة

قدم صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ علي بن مقبول بن حسن ال مقبول المربي الفاضل واحد أعيان الظفير بمنطقة الباحة .

جاء ذلك اثناء زيارته سموه لمنزل الفقيد بالظفير وكان في استقبال سمو امير منطقة الباحة عند وصوله اخوان الفقيد سعيد واحمد وغرم الله وعبدالله وعلي بن سعيد بن مقبول مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة مكه المكرمة وأبناء الفقيد عبدالعزيز معلم بثانوية السروات ومحمد مدير الشؤون المالية بتعليم الباحة وسعد بالشؤون الصحية وإبراهيم مدير مستشفى النقاهة والرائد ياسر بأمن الدولة .

وأعرب سموه خلال زيارته عن حزنه لوفاة الفقيد داعيا الله بان يغفر له وان يرحمه ويسكنه فسيح الجنات واوصى سموه أبناء الفقيد بالصبر والدعاء له والتصدق عنه والحمد لله على قضائه وقدره وانا لله وانا اليه راجعون.

من جانبه أعرب عبدالعزيز بن علي مقبول باسمه ونيابه عن الجميع عن بالغ شكره وامتنانه لسمو امير منطقة الباحة على زيارته وتعازيه الغير مستغربه من سموه الكريم فهو القريب من الجميع كما قدم شكره لسموه على كلماته الانسانية والتى كان لها بالغ الأثر في تخفيف المصاب الجلل داعيا الله جلت قدرته بان يحفظ سموه وانا لا يريه مكروه في عزيز لديه وان يكتب له الأجر والمثوبة .

رافق سموه اثناء الزيارة مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي وعدد من المسؤولين .