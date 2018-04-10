تعليم الباحة يدعو البديلات اللاتي سبق لهن العمل كمعلمة بديلة مراجعة إدارة شؤون المعلمات

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دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كمعلمة بديلة وكذلك الحاصلات على دبلوم الكلية المتوسطة وخرجات معاهد المعلمات، إلى سرعة مراجعة إدارة شؤون المعلمات بمبنى الشؤون التعليمية جوار مسجد الملك فهد وذلك اعتبارا من اليوم 24 / 7 / 1439 هـ حتى يوم الاثنين الموافق 30 / 7 / 1439 هـ لاستكمال مسوغات تعينهن وفقا لتعميم معالي نائب وزير التعليم.

وأهاب مساعد المدير العام للشؤون المدرسية عمر بن هجاد عمر بالمعلمات بضرورة الالتزام بالحضور، مشيراً إلى أن الأوراق المطلوبة من البديلات للمطابقة، هي صورة من وثيقة التخرج (المؤهل الدراسي)، مع الأصل للمطابقة، وصورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة، مع الأصل، وصورة من عقد العمل كبديلة، وصورة من مسير الرواتب أو صورة من تحويل الراتب، وصورة من خطاب توجيهها كمعلمة بديلة ، وصورة من درجة اختبار “قياس” ، موضحا بأن الوثائق المطلوبة لخريجات معاهد المعلمات وخريجات الكليات المتوسطة هي صورة من المؤهل الدراسي لخرجات تلك الجهات إضافة إلى الوثائق السابقة، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.