أمير القصيم يشهد الحفل السنوي لجائزة المنيف للتفوق العلمي والتميز السلوكي

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن تعليمنا في مملكتنا الغالية ولله الحمد يسير من حسن إلى أحسن ، حيث سمعنا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ، نطمح أن تكون هذه البلاد في السنوات القليلة القادمة من ضمن الـ20 الدولة المتميزة عالمياً ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تأكيداً للتوجه العظيم لهذه البلاد المباركة للمراهنة على التعليم ، إذ أننا في هذه الليلة في حفل جائزة عبدالعزيز المنيف للتفوق العلمي والتميز السلوكي أحد مخرجات هذه الرؤية وهذا الطموح بدعم من رجال الأعمال المخلصين والمحبين لوطنهم ، داعياً الله أن يخلف عليهم بالبركة وأن يكثر من أمثالهم.

وأبدى سمو أمير منطقة القصيم خلال رعايته أمس الحفل السنوي 13 لجائزة رجل الأعمال عبدالعزيز ا لمنيف للتفوق العلمي والتميز ال سلوكي للتفوق العلمي والتميز السلوكي ، الذي ينظمه مكتب التعليم بمحافظ ة البدائع ، فخره واعتزازه بكل رجال الأعمال بهذا الوطن الغالي بصفة عامة وهذه المنطقة بصفة خاصة ، منهم رجل الأعمال عبدالعزيز المنيف ، سائلاً الله أن يبارك في جهوده وأن يخلف عليه ما أنفق ، مشيداً بأعماله الوطنية التي منها رعايته لجائزة مكتب التعليم للتفوق العلمي والتميز السلوكي في محافظة البدائع ، وتكريم أبنائنا الطلاب من خلالها ، لافتاً الانتباه إلى أن منطقة القصيم لديها من رجال الأعمال الكثير من لهم جوائز للتعليم ويدعمونها ، عاداً ذلك مفخرةً لنا جميعاً في هذا الوطن الغالي.

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : البدائع وأهلها مبدعين ولله الحمد ، من محافظها ، ورجال أعمالها وأهاليها ومن طلبة وطالبات ، وجميع فعاليتها ، شاكراً مسؤولي المحافظة المعنيين بذلك جميعهم ، وإدارة التعليم بالمنطقة ، ومكتب التعليم بالمحافظة ، وجميع لجان التحكيم التي قامت بجهود موفقة في هذه الجائزة ، سائلاً الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.

وكان الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة ، الذي أقيم بمركز البدائع للاحتفالات ، قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم ، ثم رحب عمر بن محمد الصقيهي في بداية كلمته التي ألقاها نيابة عنهم ، بحضور ورعاية سمو أمير منطقة القصيم ، شاكراً سموه على ذلك ، واصلاً شكره لرجل الأعمال عبدالعزيز المنيف ، وللآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات الذي كان لهم الفضل بعد الله في تفوقهم وتميزهم وفي غرز السلوك والقيم ، ولكل من بذل واجتهد في ذلك الحفل ، موصياً زملائه الطلاب بمواصلة المسيرة جهداً وتفوقاً.

إثر ذلك دشن سموه إلكترونياً مقر مكتب التعليم الجديد في محافظة البدائع ، حيث شاهد سموه عرضاً مرئياً يظهر حلته الجديدة ، وما يتضمنه المكتب من أقسام وخدمات للمراجعين ، كما شاهد سموه عرضاً مرئياً “مسيرة بناء فكر وتفوق” يتحدث إنجازات مكتب التعليم بالبدائع ، وبداية التعليم بالمحافظة التي تعود إلى تاريخ 1368 هـ.

بعد ذلك كلمة راعي الجائزة عبدالعزيز المنيف التي ألقاها نيابة عنه ابنه محمد التي رحب فيها بالجميع ، بحضور الاحتفال بجائزة والده للتفوق العلمي والتميز السلوكي ، شاكراً سموه على الحضور والرعاية مبدياً سعادته في ذلك ، راجياً الله أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظهما الله – ، وأن ينصرنا جنودنا في كل مكان.

عقب ذلك قُدم أمام أنظار الجميع عرض الطلاب المتفوقين علمياً والمتميزين سلوكياً ، ثم أبوريت إنشادي “ورد وأشواك” من أداء نخبة من طلاب مكتب تعليم البدائع.

إثر ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم رجال الأعمال عبدالعزيز المنيف داعم الجائزة ، وشركاء مكتب تعليم محافظة البدائع في نجاح حفل الجائزة ، كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

من جانب آخر ، قص صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم شريط الافتتاح لمعرض “فكرة وابتكار” المصاحب لحفل جائزة رجل الأعمال عبدالعز يز المنيف للتفوق العلمي والتميز السلوكي ، الذي ينظمه مكتب التعليم بمحافظة البدائع ، حيث تجول سموه في أقسام العرض وشاهد ما يحتويه من مشاركات من طلاب وطالبات من ابتكار علمي ومجسمات ووسائل تعليمية وتطبيقات عملية ، كما دشن سموه خلال زيارته للمعرض تطبيق “بدائع” ، والمقدم من لجنة شباب البدائع ، واطلع على ما يحتويه من معلومات ومواقع خاصة بالمحافظة ، مستمعاً إلى شرحٍ موجز عن نشاطات اللجنة ومشاركاتها في الفعاليات والمهرجانات ، وخدمتها ودعمها لأفكار الشباب .

حضر الاحتفال مع سموه محافظ البدائع عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس ، ورجل الأعمال عبدالعزيز بن محمد المنيف ، ومساعد مدير عام التعليم بالقصيم عبدالرحمن بن صالح الصمعاني ، ومدير مكتب التعليم بمحافظة البدائع حمد الرميحي .