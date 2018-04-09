نائب أمير عسير يلتقي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها

المناطق - أبها

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز , نائب أمير منطقة عسير , صباح اليوم بمكتبه بالإمارة , رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها حسن بن معجب الحويزي ، يرافقه عدد من أعضاء المجلس .

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع ، مشيدا بالدور المهم الذي يقوم به رجال الأعمال في الإسهام في عملية التنمية ، مثمناً ما يقومون به من جهود وإسهامات ملموسة لخدمة عسير.

وأكد الأمير تركي خلال اللقاء حرصه على تقديم كل ما يمكن من تسهيلات لخدمة رجال الأعمال ، منوهاً باهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – , بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز , وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – , لتحقيق طموح ورفاهية المواطن من خلال اعتماد مشاريع تنموية مختلفة تحقق سبل الرفاهية للجميع , داعيا في الوقت ذاته إلى التواصل مع رجال الأعمال من خارج المنطقة للإسهام في تشجيعهم على الاستثمار في منطقة عسير وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجههم .

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بأبها شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة عسير على متابعته الدائمة , والإستماع إلى توجيهات سموه السديدة .

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها حسن بن معجب الحويزي أن مجلس إدارة الغرفة الجديد قد تم تشكله بحمد الله وتوفيقه ، وهو يضم نخبة من شباب المنطقة المتميزين , أخذوا على عاتقهم عهدا بتفعيل دور الغرفة التجارية الصناعية خلال فترة مجلسهم , وجاري استكمال الخطة الإستراتيجية للمجلس خلال المرحلة القادمة ، مشيرا إلى أن غرفة أبها تسعى لتدشين عدد من المبادرات في إطار تفعيل وجذب الإستثمار لمنطقة عسير ومن أهمها إطلاق تأسيس عدد من الشركات , وتفعيل الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة .