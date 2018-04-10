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أمير عسير يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام

أمير عسير يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=564447
المناطق - أبها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل بن جميل غزاوي .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بالشيخ ” غزاوي ” ومتمنياً له التوفيق في زيارته للمنطقة 

وعبر إمام الحرم المكي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على مساعيه المشهودة وعلى ماوجده من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال , سائلا الله العلي القدير أن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد المباركة .

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