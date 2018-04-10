أمير عسير يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام

المناطق - أبها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل بن جميل غزاوي .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بالشيخ ” غزاوي ” ومتمنياً له التوفيق في زيارته للمنطقة