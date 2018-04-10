أمير عسير يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام نشر قبل 1 دقيقة - 4:13 مساءً, 10 أبريل 2018 م http://almnatiq.net/?p=564447 المناطق - أبها استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل بن جميل غزاوي . وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بالشيخ ” غزاوي ” ومتمنياً له التوفيق في زيارته للمنطقة وعبر إمام الحرم المكي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على مساعيه المشهودة وعلى ماوجده من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال , سائلا الله العلي القدير أن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد المباركة .
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