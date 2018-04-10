أمير القصيم يترأس اجتماع اللجنة الإشرافية لمشروع فكرة لوطني

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج فكرة لوطني , أن بناء المجتمع وتنميته بالإيجابية لن يتحقق إلا بالإستثمار الأمثل للأمكانيات الكبيرة التي يمتلكها أفراد وفئات المجتمع المختلفة من أبناء هذا الوطن بما يحقق أمنه الاجتماعي , مشيراً سموه إلى ضرورة تنمية الروح الإيجابية عبر مشروع فكرة لوطني في كل بيئات العمل والأماكن العامة والجهات واستهداف الشباب من الجنسين والاهتمام بما يرغبون من تنميته إيجابياً عبر زرع الروح الإيجابية لديهم وكذلك زرعها لدى منظومات العمل ونشرها في الأماكن العامة , مؤكداً سموه على فكرة مشروع لوطني ستكون رائدة في التأثير فيمن حولها عبر التفاعل الجماعي والمساهمة الدائمة في بناء مجتمع إيجابي متماسك بقيمة ومبادئه بروح العطاء والمبادرة والتطوع , منوهاً سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ، عبر دعمها الدائم لكل مايساهم في بناء المجتمع والإستثمار في قدرات أبناء هذا الوطن لينعكس عليهم بكل جدية وفائدة , مقدماً شكره للجميع على هذه الجهود المباركة ونشرها وتعزيزها في جميع أنحاء المنطقة , مؤكداً على الجميع ضرورة مضاعفة الجهد لتحقيق النتائج الإيجابية في هذا العمل المبارك , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم .

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة الإشرافية لمشروع فكرة لوطني , في قاعة الاجتماعات بمكتب سموه بديوان أمارة المنطقة , اليوم , مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي , وأمين المنطقة بالإنابة عبدالعزيز المهوس , ومساعد مدير تعليم القصيم صالح الجاسر , ومدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشيخ عبدالله المجماج , ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة تركي المانع , والمشرف العام على مشروع فكرة لوطني الدكتور عبدالعزيز الأحمد , وأمين عام برنامج التوطين الموجه بالمنطقة أحمد المشيقح .

وبين المدير التنفيذي لمشروع لكرة لوطني عبدالرحمن البعيمي , أن الاجتماع استعرض العديد من المبادرات والبنود التي تم مناقشتها لتطبيقها على مستوى المنطقة , مشيراً إلى أنه قدم عرضاً لمخرجات ونتائج المرحلة الأولى من البرنامج , بالإضافة لإستعراض عدد من المبادرات الإيجابية لجائزة فكرة لوطني والتي تسعى إلى تعزيز الإيجابية بالمنطقة بإشراف مباشر من قبل أمير منطقة القصيم ودعم من الوجيه عبدالعزيز بن عبدالله الموسى رحمة الله , مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض كذلك مبادرة الحافلة الإيجابية وهي عبارة عن حافلة تجوب الأحياء لنشر ثقافة الإيجابية للجميع , ومناقشة آلية التوسع لتقديم العديد من البرامج في محافظات ومراكز المنطقة .

وفي ختام الاجتماع شهد سمو أمير منطقة القصيم , توقيع اللجنة الإشرافية لمشروع فكرة لوطني اتفاقيتين مع أمانة المنطقة وفرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة القصيم لتعزيز الجوانب الإيجابية بالمنطقة والتعاون في ما بينهما في عدد من المجالات المرتبطة بالمشروع .