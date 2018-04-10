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وزير العمل والتنمية الاجتماعية يوقع مع نظيره الروسي اتفاقية بشأن البرنامج التنفيذي في مجال الصحة والسلامة المهنية

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يوقع مع نظيره الروسي اتفاقية بشأن البرنامج التنفيذي في مجال الصحة والسلامة المهنية
http://almnatiq.net/?p=564456
المناطق - واس

وقّع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ووزير العمل والحماية الاجتماعية الروسي ماكسين بوبلين في موسكو اليوم، اتفاقية بشأن البرنامج التنفيذي في مجال الصحة والسلامة المهنية.
وتتضمن أوجه التعاون وفقًا للاتفاقية، تبادل الوثائق والمستندات في عدة مجالات: آلية تسجيل الإصابات والتحقق فيها، ونماذج التدقيق لمفتشي الصحة والسلامة المهنية (OSH)، وخطط العمل لزيادة الوعي لأصحاب العمل والعاملين بالسلامة والصحة المهنية.
كما تشمل الاتفاقية، عقد ورش عمل في المجالات التالية: ممارسات السلامة والصحة المهنية (OSH) وفق المعايير الروسية، وحماية صحة العاملين من الأمراض المهنية، ودور الوزارة في تحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية، والتفتيش الوقائي وأثره على بيئة العمل، والعوامل الاجتماعية والإنسانية لتصميم بيئة العمل المناسبة لسلامة وصحة العاملين، وآلية تطوير التشريعات الوطنية في نظام السلامة والصحة المهنية، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة.
وتهدف الاتفاقية، إلى رفع كفاءة مفتشي الوزارة المختصين في مجال السلامة والصحة المهنية، ورفع الوعي بقضايا السلامة والصحة المهنية، وتحقيق أهداف البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، وتطوير وتعزيز الشراكات الدولية المعنية بالصحة والسلامة المهنية.

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