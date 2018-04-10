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الإمارات تستنكر احتجاز السلطات الصومالية طائرة إماراتية مدنية خاصة والاستيلاء على المبالغ المالية فيها

الإمارات تستنكر احتجاز السلطات الصومالية طائرة إماراتية مدنية خاصة والاستيلاء على المبالغ المالية فيها
http://almnatiq.net/?p=564459
المناطق - واس

أعربت دولة الإمارات عن استهجانها وشجبها واستنكارها لقيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات امس الاول في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصاً من قوات الواجب الإماراتية، والقيام بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية، مما أدى إلى تأخير إقلاع الطائرة لعدة ساعات، علماً أن هذه المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها ان هذه الخطوة غير القانونية، من حيث أنها تناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، كما أنها تعد إخلالاً جسيما بأحكام مذكرة التفاهم المشار إليها، وبالتالي مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.

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