“سار” و”تطوير” تتفقان على نشر ثقافة استخدام القطارات عبر المناهج الدراسية

الرياض - شاجع الدوسري

وقعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” اليوم الثلاثاء، إتفاقية تعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية “تطوير” تتضمن تصميم محتوى وبرنامج توعوي تثقيفي متكامل يضاف للمناهج الدراسية حول ثقافة القطارات والمحافظة على الممتلكات العامة، وذلك بحضور معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي والدكتورة هيا العواد وكيلة الوزارة لشؤون التعليم (بنات).

ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، ستقوم “سار” بتزويد “تطوير” بمحتوى يتعلق بالسلامة أثناء ركوب القطار، كما يشمل رسائل ومواد فنية خاصة بأمن القطارات، بالإضافة إلى محتوى تثقيفي بالأنظمة الصحية أثناء الانتقال بواسطة القطارات، وذلك لإضافتها إلى المناهج الدراسية حسب مناسبة المحتوى للمرحلة الدراسية بعد المراجعة والتدقيق من الناحية التربوية.

وقّع الاتفاقية من جانب شركة “سار” الرئيس التنفيذي الدكتور بشار بن خالد المالك، فيما وقعها من جانب شركة تطوير للخدمات التعليمية رئيسها التنفيذي الدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي، وذلك على هامش المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم 2018 والمقام حالياً بالرياض تحت شعار: “التعليم والتعلم في الطفولة المبكرة”.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على التعاون المشترك من أجل تحقيق أهدافهما ورؤيتهما المتمثلة في زيادة وعي الطلبة من خلال السعي في تطوير مجموعة متنوعة من البرامج والمشروعات والمبادرات التي من شأنها الوصول للوعي والثقافة المأمولة في مجال الخطوط الحديدية بما يتوافق مع رؤية 2030، إلى جانب تقديم أفضل السبل الكفيلة لغرس الثقافة والمحافظة على الممتلكات العامة والتنقل عبر القطارات، والتحذير من الممارسات الخاطئة، فضلاً عن إكتساب فهم أفضل للسلوكيات المثلى لاستخدامات القطار.