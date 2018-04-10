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سفير الفلبين لدى المملكة : افتتاح قنصلية جديدة في المنطقة الشرقية

سفير الفلبين لدى المملكة : افتتاح قنصلية جديدة في المنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=564482
الرياض - وليد الحمود
كشف السفير الفلبيني بالمملكة عدنان في الونتو عن عزم السفارة افتتاح قنصلية جديدة في المنطقة الشرقية ، لتنظم الى القنصليتين العاملتين في الرياض وجدة ، مشيراً الى وصول عدد العمالة الفلبينية الى ما يقارب المليون عامل في المملكة بحسب الاحصائيات الأخيرة .
واكد السفير الفلبيني أن العمالة الفلبينية تجد كل الاحترام والرعاية من قبل الحكومة السعودية والمواطنين السعوديين ، وان ما يتعرض له بعض العمالة من مشاكل بسيطة فهي حالات فردية مقارنة بالعدد الكبير للعمالة في المملكة وتتم معالجتها فوراً ، وهي امور طبيعية ممكن حدوثها في جميع الدول.
جاء ذلك خلال زيارة السفير الفلبيني التفقدية لمستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري ، في الرياض ، اذ التقى السفير بعض ابناء الجالية الفلبينية العاملين في المستشفى وحثهم على الحفاظ على ما وصفه بثقافة الجالية في تقديم الخدمات الصحية والرعاية بطريقة انسانية
كما قدم السفير شكره لإدارة المستشفى على اختيارهم لعدد كبير من العماله الفلبينية ضمن طواقم العمل الخاصة بهم ، مؤكداً ان العلاقات السعودية الفلبينية علاقات تاريخية وممتدة .

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