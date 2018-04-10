جوزات مطار الملك عبد العزيز و”طيران ناس” يحصدان جوائز مبادرات” قدوة المطار “

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اعلن مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي الأستاذ عصام بن فؤاد نور أسماء الفائزين بمسابقة جائزتي أفضل القطاعات التشغيلية (القطاع الحكومي القدوة) و(الناقل الجوي القدوة ) داخل المطار ضمن المبادرات التي شارك بها المطار في ملتقى مكة الثقافي الثاني “كيف نكون قدوة ؟”

وتوج مدير عام المطار الفائزين بالجوائز بحضور عدد من مدراء الإدارات الحكومية والاهلية في المطار.

وحصل على جائزة افضل القطاعات التشغيلية بالمطار(القطاع الحكومي القدوة ) إدارة جوازات المطار استلمها مدير الجوازات العقيد سليمان اليوسف في حين فاز بجائزة (الناقل الجوي القدوة) شركة طيران ناس، وتسلم الجائزة مدير محطة طيران بالمطار خليل الجحدلي.

كما كرم مدير عام المطار الجهات الامنية وشركات الطيران والداعمين لمبادرات المطار المشاركة في فعاليات متلقى مكة الثقافي الثاني.

من جهته قال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز في كلمته خلال الحفل: نحتفل باختتام مبادرات مشروع (كيف نكون قدوة) بعد أربعة أشهر من العمل الدؤوب والمتواصل.. والذي توُج بفوز مساعد الرئيس للمطارات المهندس عبدالله الريمي اثناء فترة تكليفه مديرا للمطار بجائزة شخصية العام بملتقى إمارة منطقة مكة المكرمة الثقافي الثاني لهذا العام.. والتي لم تكن لتتحقق لولا الله ثم الجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة داخل المطار وبمتابعة من أخي وزميلي المهندس عبد الله الريمي.. واسمحوا لي أن أنتهز الفرصة لأقدم له جزيل الشكر والامتنان على جهوده المبذولة خلال فترة تكليفه مديراً للمطار .. وحرصه على تنفيذ هذه المبادرات النوعية والتي أسهمت فعلا في التغيير الإيجابي داخل صالات السفر.

وأضاف: منذ انطلاق فعاليات (كيف نكون قدوة) في منطقة مكة المكرمة.. كان المطار سباقا بكل مكوناته لاختيار المبادرات المناسبة ذات الأثر الإيجابي في السلوكيات.. فكانت سبع مبادرات هادفه ساهمت في تعزيز ثقافة التعامل بالحسنى ونشر الابتسامة داخل صالات السفر.. وتم استحداث جائزة القطاع الحكومي القدوة وجائزة الناقل الجوي القدوة.. وانحصرت المنافسة فيها بين القطاعات التي تتعامل بشكل مباشر مع المسافرين.. وللتأكد من عدالة المنافسة تم التعاقد مع شركة متخصصة في استطلاعات الرأي اخذت اراء اكثر من 3 الاف مسافر.. جنبا الى جنب تقييم اللجنة السرية المكونة من إمارة منطقة مكة وإدارة المطار لتحديد القطاعات الأكثر تفاعلا مع المبادرات.. وقد كان التنافس كبيرا.. وهذا أمر غير مستغرب لوجود الكفاءات الوطنية المخلصة داخل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.. ولعل الفائز الأكبر في هذا التنافس الشريف هو وطننا الكبير .. وركابنا الأعزاء الذين لمسوا حجم التغيير الإيجابي ولله الحمد والمنة.

وأشار مدير مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى مساهمة مبادرة (كيف نكون قدوة؟) في تحسين الصورة النمطية عن المطار، وأصبح الجميع يسعى لتقديم الأفضل ويعمل للارتقاء بالخدمة المقدمة للمسافرين.. وذلك انسجاما مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله

ونوه عصام فؤاد ، بالنتائج الإيجابية التي حققها ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة” في هذا الموسم لكافة القطاعات لنشر ثقافة القدوة والعمل والانجاز وتحسين الخدمة في المرافق والجهات الحكومية بما ينعكس على انسان المنطقة.

وأعرب مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على دعم سموه الكريم لأعمال المطار وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة، كما قدم شكره لمعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على ما يحظى به مطار الملك عبد العزيز متابعة مستمرة من معاليه للقيام بدوره في خدمة المسافرين وتحقيق تطلعاتهم.