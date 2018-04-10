نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف الفيفي

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد العريف يحيى بن محمد الفيفي – رحمه الله – ، أحد منسوبي القوات المسلحة ، الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمحافظة الخوبة في منطقة جازان .

وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، مؤكدا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان ، وأن استشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.