أمير القصيم يستقبل مدير عام المشاريع بوزارة الصحة

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بالدعم الذي يحضى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ ، مؤكداً سموه أن متابعة إنجاز المشاريع الصحية تأتي من ضمن الأولويات في مجلس المنطقة.

وقد أطلع سمو أمير منطقة القصيم اليوم خلال استقباله بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي يرافقه مدير عام المشاريع بوزارة الصحة نايف السعيد ، ومدير المشاريع بصحة القصيم المهندس جمعان الحربي ، على مستوى العمل في مستشفى شمال بريدة بسعة 300 سرير ، ومستشفى الرس بسعة 200 سرير ، ومستشفى الولادة والأطفال بعنيزة بسعة 200 سرير ، بالإضافة إلى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين ، موجهاً ببذل جميع الامكانات وتسخير الطواقم الطبية لتقديم الخدمة بالجودة المطلوبة لأهالي المنطقة تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أيدها الله ـ ، لتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين ، مؤكداً سموه على أهمية إيجاد السبل الكفيلة بمضاعفة الجهود بوتيرة متسارعة لإنجاز تلك المشاريع ، والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة ، مشيدًا سموه بالجهود التي يبذلها القائمون في الشؤون الصحية بالمنطقة لتحسين مستوى الخدمات الصحية والارتقاء بها.

واستمع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ، ومدير عام المشاريع بوزارة الصحة ومرافقوه لملاحظات سمو أمير القصيم حيال الخدمات الصحية في إطار متابعة سموه لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة ، لافتاً إلى أن ما وصلت إليه الصحة وما حققته جاء بتوفيق الله أولاً ، ثم توجيهات ومتابعة سموه الحثيثة ، مشيراً الى الدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة من سموه والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية الى أعلى المستويات.