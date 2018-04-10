أمانة عسير تزيل تعديات على اكثر من 800 الف م2 بأبها

المناطق - أبها

أزالت أمانة منطقة عسير، ممثلة في إدارة مراقبة الأراضي والتعديات، ما يزيد على 800 ألف م2 تقريبا من الإحداثات شعار طريق الطائف في مدينة أبها.

وأوضح مدير عام مراقبة الأراضي والتعديات إبراهيم سعيد أحمد درويش إلى أنه تم إزالة التعديات التي قد تم استحداثها مؤخراً على شعار طريق الطائف بمدينة ابها على مساحة قدرت بأكثر من 800الف م2.

منوها الى ان التعديات كانت عبارة عن مسوحات ترابية ، و عقوم ترابية .

وأضاف بأنه قد تم توجيه المعدات بمساندة قوة أمنية وتمت إزالة جميع الإحداثات والتعديات .

كما أشار المشرف العام على القطاعات بإدارة التعديات عبود سعد أبو طواري إلى أن الأمانة تكثف الدور الرقابي على المواقع كافة بمنطقة عسير ، و ذلك حرصاً منها على المحافظة على الأراضي الحكومية ، وتابع منوهاً إلى أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.