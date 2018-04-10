مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل ختام الأنشطة الطلابية

المناطق - أبها

رعى معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم بالصالة الرياضية بالمدينة الجامعية بأبها الحفل الختامي للأنشطة الطلابية لهذا العام ، والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب، بحضور فضيلة الدكتور فيصل غزاوي إمام المسجد الحرام وعدد من الوكلاء وعمداء ومنسوبي الجامعة.

وفور وصول السلمي تليت آيات من الذكر الحكيم عقب ذلك بدأت فقرات الحفل بعرض مرئي عن أنشطة العمادة عقبها كلمة لعميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله آل عضيد رحب فيها بمدير الجامعة وضيف الحفل، مشيرا إلى أن عمادة شؤون الطلاب هي راعية للمتميزين ومنبر للمتفوقين ومقصد للمبدعين وحاضنة للموهبين وسند للمتعثرين وعون للمحتاجين ومرشد وموجه للمسترشدين، وأضاف: العمادة نشاط علمي وثقافي واجتماعي ومسرحي وكشفي ورياضي.

عقب ذلك شاهد الجميع أوبريت إنشادي وعرض مرئي كما شهد الحفل إعلان نتائج الفائزين من الأندية الطلابية بكليات الجامعة حيث حصلت كلية الطب على المركز الأول وكلية العلوم الطبية التطبيقية على المركز الثاني وكلية الشريعة وأصول الدين في المركز الثالث بينما على مستوى الأندية المركزية حصل نادي صفحات على المركز الأول ونادي البرامج المشتركة على المركز الثاني أما المركز الثالث كان من نصيب نادي نزاهة.

من جهته عبر مدير الجامعة في كلمته التي ألقاها عن سعادته بما شاهده من أنشطة للعمادة والأندية المركزية والطلابية وما قدمته الجامعة خلال هذا العام سواء باستضافة المهرجان المسرحي للجامعات وأيضا ما حققته من مراكز متقدمة في النشاط الرياضي مبينا أن هذه الجهود المقدمة تجعلنا متفائلين بمستقبل النشاط اللامنهجي في الجامعة مشيرا إلى أنه بتظافر جهود الجميع سيسهم في تحقيق مزيدا من النجاح في العام القادم.

​وفي نهاية الحفل كرم السلمي عدداً من شركاء النجاح الذين ساهموا في إنجاح النشاط الطلابي من منسوبي الجامعة.