احدث الأخبار

مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل ختام الأنشطة الطلابية
منطقة عسير
 أمانة عسير تزيل تعديات على اكثر من 800 الف م2 بأبها
منطقة عسير
 أمير القصيم: رسالة الدولة ومنهجها الدعوة إلى الله ويجب أن لا تُستغل من البعض إلى أهداف وأطماع أخرى
منطقة القصيم
 أمير القصيم يستقبل مدير عام المشاريع بوزارة الصحة
منطقة القصيم
 نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف الفيفي
منطقة جازان
 جوزات مطار الملك عبد العزيز و”طيران ناس” يحصدان جوائز مبادرات” قدوة المطار “
أبرز المواد
 سفير الفلبين لدى المملكة : افتتاح قنصلية جديدة في المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 “سار” و”تطوير” تتفقان على نشر ثقافة استخدام القطارات عبر المناهج الدراسية
منطقة الرياض
 امارة جازان : المقطع المتداول لزوجة السجين مغاير للواقع .. ويجب تحري الدقة
أبرز المواد
 آل دغيم على رأس وفد إعلامي سعودي للقاهره
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يكرم قائد حرس الحدود ومدير إدارة المخدرات وعددا من الضباط
أبرز المواد
 مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض
أبرز المواد
حرس الحدود يتسلم منفذ سلوى بالكامل تمهيداً لتنفيذ مشروع القناة البحرية

حرس الحدود يتسلم منفذ سلوى بالكامل تمهيداً لتنفيذ مشروع القناة البحرية

أبرز المواد
الكشف عن هوية منقذ عائلة سيول ” جو حائل” .. وهذا ما قاله عن لحظات الغرق !

الكشف عن هوية منقذ عائلة سيول ” جو حائل” .. وهذا ما قاله عن لحظات الغرق !

أبرز المواد
“ساما”: السماح للبنوك بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في هذه الحالات!

“ساما”: السماح للبنوك بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في هذه الحالات!

أبرز المواد
بمميزات شاملة .. برنامج دبلوم منتهي بالتوظيف في معهد خدمات البترول

بمميزات شاملة .. برنامج دبلوم منتهي بالتوظيف في معهد خدمات البترول

أبرز المواد

مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل ختام الأنشطة الطلابية

مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل ختام الأنشطة الطلابية
http://almnatiq.net/?p=564509
المناطق - أبها

رعى معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم بالصالة الرياضية بالمدينة الجامعية بأبها الحفل الختامي للأنشطة الطلابية لهذا العام ، والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب، بحضور فضيلة الدكتور فيصل غزاوي إمام المسجد الحرام وعدد من الوكلاء وعمداء ومنسوبي الجامعة.

وفور وصول السلمي تليت آيات من الذكر الحكيم عقب ذلك بدأت فقرات الحفل بعرض مرئي عن أنشطة العمادة عقبها كلمة لعميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله آل عضيد رحب فيها بمدير الجامعة وضيف الحفل، مشيرا إلى أن عمادة شؤون الطلاب هي راعية للمتميزين ومنبر للمتفوقين ومقصد للمبدعين وحاضنة للموهبين وسند للمتعثرين وعون للمحتاجين ومرشد وموجه للمسترشدين، وأضاف: العمادة نشاط علمي وثقافي واجتماعي ومسرحي وكشفي ورياضي.
عقب ذلك شاهد الجميع أوبريت إنشادي وعرض مرئي كما شهد الحفل إعلان نتائج الفائزين من الأندية الطلابية بكليات الجامعة حيث حصلت كلية الطب على المركز الأول وكلية العلوم الطبية التطبيقية على المركز الثاني وكلية الشريعة وأصول الدين في المركز الثالث بينما على مستوى الأندية المركزية حصل نادي صفحات على المركز الأول ونادي البرامج المشتركة على المركز الثاني أما المركز الثالث كان من نصيب نادي نزاهة.
من جهته عبر مدير الجامعة في كلمته التي ألقاها عن سعادته بما شاهده من أنشطة للعمادة والأندية المركزية والطلابية وما قدمته الجامعة خلال هذا العام سواء باستضافة المهرجان المسرحي للجامعات وأيضا ما حققته من مراكز متقدمة في النشاط الرياضي مبينا أن هذه الجهود المقدمة تجعلنا متفائلين بمستقبل النشاط اللامنهجي في الجامعة مشيرا إلى أنه بتظافر جهود الجميع سيسهم في تحقيق مزيدا من النجاح في العام القادم.

​وفي نهاية الحفل كرم السلمي عدداً من شركاء النجاح الذين ساهموا في إنجاح النشاط الطلابي من منسوبي الجامعة.

روابط ذات صلة

أمانة عسير تزيل تعديات على اكثر من 800 الف م2 بأبها

أمانة عسير تزيل تعديات على اكثر من 800 الف م2 بأبها
أمير عسير يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام

أمير عسير يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام
نائب أمير عسير يلتقي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها

نائب أمير عسير يلتقي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*