أرامكو السعودية تعلن عن اتفاقيات تعاون تجاري مع شركات فرنسية بقيمة 12 مليار دولار خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي في باريس

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شاركت أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء 24 رجب 1439هـ الموافق 10 أبريل 2018م في أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس بهدف تعزيز الأعمال التجارية والتعاون الثنائي بين البلدين، ويتزامن انعقاد المنتدى مع زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى فرنسا.

ووقع الجانبان السعودي والفرنسي خلال المنتدى عددًا من اتفاقيات التعاون وناقشا فرص التعاون التجاري المحتملة بينهما. وفي حديثه اليوم في المنتدى، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر: “تمتلك أرامكو السعودية برنامجًا استثماريًا طموحًا ترمي إلى تنفيذه خلال العقد المقبل، وهو جزءٌ من خطط الشركة لتوسيع مجموعة منتجاتها. ويشمل ذلك تنفيذ عدد من المشاريع العالمية الضخمة التي يُمكن للشركات الفرنسية الاضطلاع بدور رئيس فيها من خلال توفير الإمكانات والابتكارات التقنية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تحقيق التعاون المطلوب الذي يعود بالفائدة على الشركة، والمملكة على حد سواء. وأنا على يقين من وجود مزيد من فرص التعاون والشراكات بفضل رؤية 2030، ولا تقتصر هذه الفرص على قطاع النفط والغاز فحسب، بل تتعداه أيضًا لتشمل البنية التحتية والتصنيع والخدمات، التي تُعد قطاعات أساسية لإدارة شركة بحجم أرامكو السعودية وتشغيلها.”

وشملت فرص التعاون التجاري التي ناقشها الطرفان اليوم ما يلي:

شركة فيوليا والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دُسُر): مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع رائد لمعالجة مياه الصرف الصناعي. تكنيب إف إم سي: اتفاقية شراء تجارية لتوفير معدات التحكم في فوهة البئر والتحكم السطحي. شنايدر: التوقيع على اتفاقية شراء تجارية لإدارة قاعدة نظام التشغيل الآلي للعمليات (PAS) والوحدات الطرفية النائية (RTUs) لجمع وإرسال البيانات عن بعد. سويز ودُسُر: التوقيع على مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع رائد لمعالجة مياه الصرف الصناعي. معهد العالم العربي: التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) لتعزيز محتوى المركز من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ أحدث المبادرات لتنظيم المعارض المتجولة، وتدريب الموظفين وتنظيم ورش العمل والأرشفة. شركة توتال: التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون لتطوير مجمع للبتروكيميائيات ودمجه مع مصفاة ساتورب القائمة. ومن المقرر أن يضم المشروع وحدة تكسير مختلطة اللقيم تستفيد من إنتاج المصفاة من مادة النفتا والغازات المنبعثة من مصفاة ساتورب، بالإضافة إلى إمدادات مقننة من الإيثان والبنزين الطبيعي، بغية تطوير المشتقات الناتجة عن عمليات المعالجة والتكرير. شركة توتال: التوقيع على مذكرة تفاهم لتقييم جدوى الاستحواذ المشترك على إحدى شبكات محطات بيع الوقود بالتجزئة في المملكة العربية السعودية. مركز بومبيدو: التوقيع على مذكرة تفاهم بين إثراء ومركز بومبيدو لتبادل الخبرات وتنفيذ مبادرات حديثة مثل تنظيم المعارض المتجولة، والتعاون في تنظيم المعارض أو المشاركة في الإشراف عليها، وتطوير المتاحف، وتنظيم فعاليات الفنون الاستعراضية، وتنفيذ برامج التبادل الثقافي، واستضافة محاضرات ومنتديات، وتدريب الموظفين وتنظيم ورش العمل.

وفي أعقاب حفل التوقيع، قال الناصر: “إننا نعمل اليوم على توسيع نطاق علاقاتنا من خلال التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كبرى الشركات والمؤسسات الفرنسية، وذلك بهدف دعم استراتيجية أرامكو السعودية طويلة المدى لتطوير أعمالها.

وأضاف الناصر “تمتلك أرامكو السعودية فرصًا حقيقيةً وملموسةً وذات مغزى للتعاون وبناء الشراكات، سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل. ويمكن للشركات والصناعات الفرنسية من خلال ما تتميز به من نقاط القوة الاضطلاع بدور محوري في دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة أعمال أرامكو السعودية التي تشمل إستراتيجية الشركة للتنوع والتوسع وفق إطار عمل رؤية المملكة 2030.