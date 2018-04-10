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ولي العهد يلتقي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي

ولي العهد يلتقي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي
http://almnatiq.net/?p=564568
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لامير، يرافقه عدد من رجال الأعمال في الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول تعزيز الشراكة، وفرص الاستثمار، بما فيها استقطاب استثمارات واعدة تعزز من توطين التقنية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية.
حضر اللقاء أعضاء من الوفد الرسمي لسمو ولي العهد.

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