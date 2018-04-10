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‏‫ غرفة حائل.. تبحث سبل التعاون مع وزارة العمل و”هدف” لتوطين الانشطة

‏‫ غرفة حائل.. تبحث سبل التعاون مع وزارة العمل و”هدف” لتوطين الانشطة
http://almnatiq.net/?p=564573
المناطق - حائل

بحث رئيس غرفة حائل الاستاذ عبدالله العديم صباح اليومالثلاثاءفي مقر  الغرفة مع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حائل الاستاذ فريح بن محمد العياد ومساعده لقطاع العمل الاستاذ صالح الأحمري ، ومدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة حائل (هدف) المهندس فيصل الجريفاني ، سبل التعاون لتوطين عدداً من الأنشطة في سوق العمل ، والاتفاق على حصر الفرص الموجودة بسوق العمل واعلانها واجراء المقابلات لها ، تحت مظله لجنة التوطين بالمملكة. 

من جانبها تسعى غرفة حائل لإمكانية اقامة الدورات التدريبية لطالبي العمل وتأهيلهم للسوق وانحصرت أنشطة التوطين التي ستطبق عليها السعودة  بنسبة تصل إلى 50 ٪ مع بداية شهر رمضان القادم ، على محلات بيع المستلزمات الرجالية ، ووكالات بيع السيارات ، وقطع الغيار والآليات والمعدات الزراعية ، ومعارض بيع الأجهزة الكهربائية والمشاغل النسائية.

من جهته اكد رئيس غرفة حائل الاستاذ عبدالله العديم ان الهدف من اللقاء هو بحث سبل التعاون بين الجهات المعنية للمساهمة في توطين الانشطة التجارية في المنظقة ، وامكانية تفعيل نسب التوطين ، مشيراً اننا سنعمل على خطة عمل متفق عليها مع الجهات المعنية والقيام بجولة تفقدية للعديد من المجمعات التجارية وحصر  الفرص الوظيفية الموجودة في السوق تمهيداً لاعلانها واجراء المقابلات للمتقدمين ، بالاضافة لاقامة دورات تدريبية للشباب والشابات لتأهيلهم لسوق العمل

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