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بلدية الخرج تغلق 16 محل … وتصادر مواد منتهية الصلاحيه

بلدية الخرج تغلق 16 محل … وتصادر مواد منتهية الصلاحيه
http://almnatiq.net/?p=564581
المناطق - الخرج
صادر قسم الرقابة الصحية  ببلدية محافظة الخرج العديد من المواد الغذائية المخزنة بطريقه غير صحيه واخرى محضره من اليوم السابق ومواد منتهية الصلاحية ومواد تظهر عليها علامات التلف والفساد.
والتي تشكل خطورة على استهلاك المواطنين وبعض الأدوات التي يظهر عليها الصدأ وسوء تخزين المواد الغذائية ، حيث تم اغلاق 16 محل لعدم استخراج تراخيص ولعدم تجديد تراخيص ولعدم اكتمال التجهيزات والاشتراطات الصحيه المطلوبه وتم تطبيق الغرامات عليهم حسب الانظمة واللوائح.
كما أكد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق الشروط والضوابط وتكثيف الجهود.

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