تزامناً مع زيارة ولي العهد .. “السكري وعلاقته بالفيروسات” حديث مبتعث جامعة جازان بفرنسا

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شارك مبتعث كلية الطب بجامعة جازان الدكتور عبدالعزيز بن هادي الحازمي ضمن فعالية “حديث مسك” وذلك في فندق فور سيزونز – جورج الخامس في باريس بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحالية لفرنسا.

وتناولت مشاركة الدكتور الحازمي الحديث عن النوع الأول لمرض السكري وعلاقته بالفيروسات وكيفية العمل على إيجاد لقاح من الممكن أن يوقف هذا المراض.

والدكتور عبدالعزيز الحازمي هو أحد مبتعثي كلية الطب بجامعة جازان لنيل الزمالة الطبية في علم الأمراض الإكلينيكي بالمركز الطبي الجامعي بمدينة روان بفرنسا.

وأقيمت المناسبة بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة والملحق الثقافي بفرنسا الدكتور عبدالله الثنيان وعدد من المبتعثين بفرنسا.

ويأتي هذا الحدث المتزامن مع زيارة ولي العهد إلى الجمهورية فرنسا لتبادل الأفكار والخبرات بين البلدين وإبراز التميز التعليمي والمهني للشباب السعودي في مختلف المجالات.