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قتلى وجرحى في صفوف عناصر المليشيا بغارات للتحالف في المصلوب

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المناطق - واس

شنّت مقاتلات التحالف العربي اليوم غارات جوية استهدفت تجمعاً لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.
وذكـر موقع /سبتمبر نت/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الغارات استهدفت اليات تابعة للمليشيا في منطقة السلان بمديرية المصلوب، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف عناصر المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الأليات التابعة لها .

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