سياحة نجران تنفذ جولات رقابية على دور الإيواء من فنادق وشقق مفروشة ووكالات سفر وسياحة بمحافظة شرورة

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نفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران جولات رقابية على دور الإيواء من فنادق وشقق مفروشة ووكالات سفر وسياحة بمحافظة شرورة بمختلف الدرجات وتم ضبط عدد ( 5) مخالفات تتمثل في التشغيل بدون ترخيص وعدم توطين الوظائف للسعوديين وعدم التقييد بالأسعار المعتمدةد

وأوضح مدير عام فرع السياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح ان هذه الجولات الرقابية على دور الإيوء للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء ومناسبة الأسعار ومستوى النظافة وتوطين السعودة ضمن خطة الفرع الخاصة بضبط الجودة والرقابة عل المنشآت السياحية واستعدادا لموسم إجازة الصيف حتى نهاية الإجازة مشيراً إلى أهمية وضع قائمة الأسعار في مكان بارز في مداخل الفنادق والشقق المفروشة ليتمكن النزيل من الاطلاع عليها والحد من التلاعب بالأسعار.

وأضاف أن المفتشين الميدانيين نفذوا جولات تفتيشية على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالمنطقة وجميع محافظاتها مؤكدًا حرص الهيئة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة والسعر المناسب لتمكين زوار المنطقة من الاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها خلال موسم إجازة الصيف مبينًا أن فرق الرقابة مستمرة في مراقبة المنشآت السياحية وضبط المخالف منها ومتابعة التقيد بالأسعار وتوفير الخدمة المناسبة وفق الدرجة المصنفة.

واشاد ال مريح بتعاون الجهات الرسمية بالمحافظة مع فرع الهيئة لتحقيق الصالح العام