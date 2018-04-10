مستشفى الولادة والأطفال بـ الخرج يدشن التطبيق الذكي وحسابات التواصل الاجتماعي

المناطق -اشرف العصيمي

دشن الدكتور سطام الشيحه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بمنطقه الرياض التطبيق الذكي و حسابات التواصل الاجتماعي على تويتر وسناب شات لمستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الخرج بحضور مدير المستشفى الأستاذ عايض بن حمود العصيمي .

واوضحت إدارة المستشفى بان الهدف الرئيس من تدشين الحساب هو الاستماع لمطالب المستفيدين من خدمات المستشفى والاطلاع على اراء المراجعين حول الخدمات المقدمة اضافة إلى نشر التوعية والتثقيف الصحي بين افراد المجتمع وكذلك الاعلان عن الفعاليات الطبية التي ينظمها المستشفى.

كما أوضحت ان الهدف من التطبيق الذكي هو مساعدة العاملين الجدد في المستشفى لاكتساب المهارات الأساسية قبل بداء العمل.

الجدير ذكره بأن حساب المستشفى على تويتر هو

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