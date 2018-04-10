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الاتفاق يمدد عقد السلوفاكي كيش والشهري يرسم خطته لمواجهة التعاون

الاتفاق يمدد عقد السلوفاكي كيش والشهري يرسم خطته لمواجهة التعاون
http://almnatiq.net/?p=564644
المناطق - الدمام

مددت إدارة نادي الاتفاق عقد لاعب الوسط السلوفاكي فيلب كيش حتى عام 2020 م بعد أن وقع عقده الجديد اليوم الثلاثاء مع رئيس النادي المهندس خالد الدبل.

وأكد كيش أن تمديد عقده يأتي للراحة التي وجدها في نادي الاتفاق حيث يحظى بثقة إدارة النادي وجماهيره، وللمنافسة القوية التي وجدها في الدوري السعودي، موضحاً بأن هذين العاملين دفعاه لعدم التردد في تمديد عقده.

من جهة أخرى أكد مدرب الاتفاق سعد الشهري أهمية مباراة التعاون المقبلة، والتي تأتي في ختام مبارياته في الدوري، معتبراً إياها منطلقاً للموسم الجديد.

وقال الشهري في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة التعاون: “مباراة التعاون ليست فقط مباراة لتحسين مركزنا في سلم الدوري، بل نعتبرها منطلقاً للموسم الجديد، ويجب أن نقدم فيها نتيجة إيجابية، ونظهر بالشكل الذي يليق باسم الاتفاق”.

من جانبه أكد المهاجم عبدالرحمن العبود حرص اللاعبين على اغتنام النقاط الثلاث في مباراة التعاون، وقال:”نحن حريصون على كسب المباراة، والحصول على مركز متقدم بالدوري، وتغيير الصورة التي ظهرنا بها في مباراة الاتحاد الماضية”

من جانب رسم الشهري تصوراته الفنية لمواجهة التعاون من خلال التدريب الذي أداه اللاعبون، وركز الشهري خلاله على الجوانب اللياقية والتكتيكية، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة في منتصف الملعب.

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