اللجنة الفورية للدفاع المدني بالطائف تعقد اجتماعاً طارئاً للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة

المناطق - واس

عقدت اللجنة الفورية لأعمال الدفاع المدني ومواجهة حالات الطوارئ بمحافظة الطائف اليوم، اجتماعاً طارئاً لمتابعة الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة, بحضور جميع أعضاء اللجنة .

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد ناصر الشريف أن اجتماع اللجنة جاء بتوجيه من معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني ، وبناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية، اليوم ، المتضمن استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، التي تؤدي إلى جريان السيول ، على مرتفعات منطقة مكة المكرمة ومحافظة الطائف، والأجزاء الجنوبية والشرقية منها .

وأشار الشريف إلى أن الهدف من اجتماع اللجنة هو تنسيق الجهود بين أعضاء اللجنة كافة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات نظراً لازدياد كميات مياه الأمطار الغزيرة داخل المحافظة وبعض المراكز الخارجية ، ومتابعة جريان السيول في مجرى وادي وج ، وللتعامل مع جميع البلاغات والحالات الطارئة بشكل فوري .