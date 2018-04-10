“الطرق و كلية البنين و القسم النسائي للأحوال المدنية” على طاولة محلي الخفجي

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عقد المجلس المحلي بمحافظة الخفجي اجتماعه الثاني برئاسة محافظ الخفجي رئيس المجلس المحلي محمد سلطان الهزاع.

وجرى في الاجتماع مناقشة عدد من المشاريع في المحافظة على طاولة المجلس والمطالبة في انجازها لخدمة الأهالي في المحافظة، ومن ضمنها إعادة المطالبه بفتح فرع كليه حفر الباطن بالخفجي بنين لخدمة الطلاب وتخفيف العناء والمشقه عليهم.

والمطالبة بسرعة أفتتاح فرع نسائي للأحوال المدنية حيث انها صدرت موافقة على ذلك وبدأ تجهيز المقر ، لرفع المشقة على الأهالي لما يعانون منه من بعد المسافة ومشقة السفر لمسافة ٦٠٠ كيلو ذهاباً وإياباً لاستخراج او تجديد الهوية الوطنية.

كما تم اعادة المطالبه السابقه للمجلس بمعالجة وضع الطرق الرئيسيه ومن اهما تحويلة طريق (الخفجي – ابوحدرية) والمسارعة باعادة سفلتة العشره كيلو التي تبدأ من محطة الخنيني وإزالة التحويلة لخطورتها على مرتادي الطريق.

وكذلك تجديد المطالبة السابقة للمجلس بالمسارعة بتوسعة طريق ابرق الكبريت ورفع المنسوب المنخفض منه لخطورته على مرتادي الطريق لما يشهده من اعداد كثيره من المسافرين ومواطني مجلس التعاون الخليجي.

وطالب المجلس بإنشاء مرسى لهواة الصيد والتنزه حيث تم تحديد موقع مقترح على كورنيش المحافظه ، لكثرة رواد الكورنيش من المتنزهين وداعم قوي للتنشيط السياحي والاستثماري بالمحافظة وتوفير الخدمة للاهالي ومرتادي الكورنيش .

كما تم مناقشة موضوع دعوة الشركات المستثمره للمطار بعد التنسيق مع الجهات المختصه وايضا مناقشة القريه الشعبيه التي تم تخصيصيها من قبل البلديه.

وكذلك تأييد توجه البلدية في أعادة تأهيل عدداً من الأسواق إحداهما سوق نسائي ويدعم المجلس توجهات البلديه بهذا الشأن.