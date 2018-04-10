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الرئيس الفرنسي يستقبل سمو ولي العهد في قصر الاليزيه

الرئيس الفرنسي يستقبل سمو ولي العهد في قصر الاليزيه
http://almnatiq.net/?p=564676
المناطق - واس

استقبل فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في قصر الاليزيه اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .
وقد رأس سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الفرنسي اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية الفرنسية بحضور وفدي البلدين.
ونقل سمو ولي العهد لفخامته تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، فيما حمله فخامته نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -.
وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والشراكة الاستراتيجية ومواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات .
كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن و استقرار المنطقة .
بعد ذلك جرى التوقيع على اتفاقية تعاون تتعلق بتطوير المواقع التراثية والتاريخية في محافظة العلا بما يعزز التحول المستدام للمحافظة.
وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومن الجانب الفرنسي معالي وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان .

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