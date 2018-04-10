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مدني الرياض يحذر من السباحة في المستنقعات وتجمعات المياه بالأودية

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المناطق - واس

‏نبهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض إلى خطورة السباحة في المستنقعات وتجمعات المياه بالأودية ومحاضن السيول والعقوم الترابية والسدود بعدد من المواقع في محافظات
المنطقة على إثر الأمطار التي هطلت مؤخراً .
ونوه المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي إلى أن غالبية هذه المواقع مصائد ومكامن خطورة حتى وأن كان الشخص يجيد السباحة نظراً لما تحتويه من مخاطر مثل الطمي أو الطين والأشجار الموجودة بقاع المياه التي تؤدي إلى نشوب الشخص والإمساك به ومن ثم غرقه .
ودعت المديرية المتنزهين في المناطق البرية إلى التقيد بتعليمات السلامة والابتعاد عن مجارى الأودية والسيول واختيار الأماكن الآمنة ومراقبة الأطفال بشكل مستمر ، متمنين السلامة للجميع .

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