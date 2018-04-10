احدث الأخبار

أمانة عسير: نزح 612 متر مكعب ومساندة أكثر من 675 مراقبا وعاملا و 50 معدة لمعالجة تجمعات المياه
منطقة عسير
 مدني الرياض يحذر من السباحة في المستنقعات وتجمعات المياه بالأودية
منطقة الرياض
 الرئيس الفرنسي يستقبل سمو ولي العهد في قصر الاليزيه
أبرز المواد
 أمير عسير يوجه بتعليق الدراسة في جميع قطاعات التعليم ليوم غدٍ الأربعاء
أبرز المواد
 فريق وزاري يمضي ثمان ساعات لتفقد مشاريع صحة القصيم
منطقة القصيم
 القصيم تطلق الخميس مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية
منطقة القصيم
 وزارة الشؤون البلدية والقروية تقيم مشروع لقيادات أمانة منطقة الجوف
منطقة الجوف
 البشير يصدر قرارا بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بالسودان
أبرز المواد
 “لا تعليق” … سيلفي لولي العهد وسعد الحريري وملك المغرب.. وآخر مع رئيس فرنسا في باريس
أبرز المواد
 “الطرق و كلية البنين و القسم النسائي للأحوال المدنية” على طاولة محلي الخفجي
المنطقة الشرقية
 اللجنة الفورية للدفاع المدني بالطائف تعقد اجتماعاً طارئاً للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة
منطقة مكة المكرمة
 الاتفاق يمدد عقد السلوفاكي كيش والشهري يرسم خطته لمواجهة التعاون
أبرز المواد
مجلس الوزراء يعبر عن تطلعه لنتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين ، سمو ولي العهد للجمهورية الفرنسية

مجلس الوزراء يعبر عن تطلعه لنتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين ، سمو ولي العهد للجمهورية الفرنسية

أبرز المواد
الكشف عن هوية منقذ عائلة سيول ” جو حائل” .. وهذا ما قاله عن لحظات الغرق !

الكشف عن هوية منقذ عائلة سيول ” جو حائل” .. وهذا ما قاله عن لحظات الغرق !

أبرز المواد
“ساما”: السماح للبنوك بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في هذه الحالات!

“ساما”: السماح للبنوك بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في هذه الحالات!

أبرز المواد
بمميزات شاملة .. برنامج دبلوم منتهي بالتوظيف في معهد خدمات البترول

بمميزات شاملة .. برنامج دبلوم منتهي بالتوظيف في معهد خدمات البترول

أبرز المواد

أمانة عسير: نزح 612 متر مكعب ومساندة أكثر من 675 مراقبا وعاملا و 50 معدة لمعالجة تجمعات المياه

أمانة عسير: نزح 612 متر مكعب ومساندة أكثر من 675 مراقبا وعاملا و 50 معدة لمعالجة تجمعات المياه
http://almnatiq.net/?p=564686
المناطق - عسير

باشرت فرق الطوارئ بأمانة منطقة عسير منذ صباح اليوم أكثر من 33 بلاغاً – حتى ساعة تحرير هذا الخبر – عن مواقع لتجمعات المياه نتيجة تواصل هطول الأمطار الغزيرة على مدينة أبها وضواحيها .

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة منطقة عسير م. سعيد محمد الشهراني بأن فرق الطوارئ قامت بنزح المياه في وقت قياسي من 11 موقع بعدة أحياء في مدينة أبها منها أحياء المنسك والموظفين والمروج والمنهل ومشيّع والضباب والبصرة والضباب والمنهل والوصائف وشمسان بالإضافة إلى حزام أبها الدائري و غيرها ، وقد تم سحب قرابة 612 متر مكعب .

وأشار الشهراني إلى أنه قد شارك في عمليات النزح وتنطيف مخلفات السيول أكثر من 50 معدة متنوعة الأحجام والمهمات بجانب 10 مضخات مياه مختلفة الاحجام إضافة إلى مجموعة من الصهاريج بسعة 30 طناً وحوالي 675 فرداً من عمال ومشرفي الأمانة وسط استنفار كامل لمعدات وأطقم الأمانة ومشاركة عدد من الإدارات كالنظافة والمعدات والطوارئ والكوارث وصيانة المرافق والرقابة الشاملة و ذلك بتوجيهات و متابعة ميدانية على المواقع من أمين منطقة عسير م . عبدالله المصلح .

و إذ أشاد المتحدث الرسمي للأمانة عسير م. سعيد محمد الشهراني بجهود جميع العاملين بالأمانة في وضع الخطط والتجهيزات المبكرة لمواجهة موسم الأمطار مطالباً المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر خلال موسم الأمطار ومسارعة الإبلاغ عن أي موقع لتجمع مياه الأمطار عبر هاتف الطوارئ 940 .

روابط ذات صلة

أمير عسير يوجه بتعليق الدراسة في جميع قطاعات التعليم ليوم غدٍ الأربعاء

أمير عسير يوجه بتعليق الدراسة في جميع قطاعات التعليم ليوم غدٍ الأربعاء
نجاح إزالة التعديات عن معلم أثري في المجاردة

نجاح إزالة التعديات عن معلم أثري في المجاردة
مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل ختام الأنشطة الطلابية

مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل ختام الأنشطة الطلابية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*