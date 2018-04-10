أمانة عسير: نزح 612 متر مكعب ومساندة أكثر من 675 مراقبا وعاملا و 50 معدة لمعالجة تجمعات المياه

المناطق - عسير

باشرت فرق الطوارئ بأمانة منطقة عسير منذ صباح اليوم أكثر من 33 بلاغاً – حتى ساعة تحرير هذا الخبر – عن مواقع لتجمعات المياه نتيجة تواصل هطول الأمطار الغزيرة على مدينة أبها وضواحيها .

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة منطقة عسير م. سعيد محمد الشهراني بأن فرق الطوارئ قامت بنزح المياه في وقت قياسي من 11 موقع بعدة أحياء في مدينة أبها منها أحياء المنسك والموظفين والمروج والمنهل ومشيّع والضباب والبصرة والضباب والمنهل والوصائف وشمسان بالإضافة إلى حزام أبها الدائري و غيرها ، وقد تم سحب قرابة 612 متر مكعب .

وأشار الشهراني إلى أنه قد شارك في عمليات النزح وتنطيف مخلفات السيول أكثر من 50 معدة متنوعة الأحجام والمهمات بجانب 10 مضخات مياه مختلفة الاحجام إضافة إلى مجموعة من الصهاريج بسعة 30 طناً وحوالي 675 فرداً من عمال ومشرفي الأمانة وسط استنفار كامل لمعدات وأطقم الأمانة ومشاركة عدد من الإدارات كالنظافة والمعدات والطوارئ والكوارث وصيانة المرافق والرقابة الشاملة و ذلك بتوجيهات و متابعة ميدانية على المواقع من أمين منطقة عسير م . عبدالله المصلح .

و إذ أشاد المتحدث الرسمي للأمانة عسير م. سعيد محمد الشهراني بجهود جميع العاملين بالأمانة في وضع الخطط والتجهيزات المبكرة لمواجهة موسم الأمطار مطالباً المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر خلال موسم الأمطار ومسارعة الإبلاغ عن أي موقع لتجمع مياه الأمطار عبر هاتف الطوارئ 940 .

