واتس آب قد يحرج المستخدمين بإرسال تسجيلات صوتية “دون علمهم”

المناطق - الرياض

يختبر تطبيق واتس آب ميزة جديدة على نظام أندرويد يمكن أن تسبب الإحراج للمستخدمين حول العالم، من خلال إرسال رسائل صوتية عن طريق الخطأ.

وتسمح الميزة المطورة بتشغيل التسجيل “المقفل” من خلال النقر على الميكرفون والاحتفاظ به لمدة نصف ثانية.

ولكن من المرجح أن يؤدي التغيير الحاصل إلى قيام مستخدمي التطبيق المملوك من قبل فيسبوك، بتسجيل الصوت عن طريق الخطأ وإرساله إلى الأصدقاء، دون أن يدركوا ذلك.

وفي الإصدار الحالي من واتس آب على أجهزة أندرويد، عند رفع الإصبع عن رمز الميكرفون في أي نقطة من الحديث، فستفقد الرسالة بالكامل. وفي محاولة للتخلص من هذا العائق، يبدأ تطبيق المراسلة في إدخال ميزة “قفل الصوت” على النظام الأساسي، للاختبار التجريبي في هواتف أندرويد.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الميزة للمستخدمين في المستقبل القريب، حيث لن تتطلب سوى القيام بالضغط على الميكرفون ورفع الإصبع إلى الأعلى، وسيستمر التطبيق بالتسجيل حتى يتم الضغط على خيار الإلغاء أو الإرسال.

ومع ذلك، يمكن أن يتم إرسال ملاحظات صوتية محرجة ومربكة إلى جهات اتصال غير مرغوب فيها، من دون قصد.