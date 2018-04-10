“محافظ الخرج” أول المبادرين في حملة 100 يوم للتبرع بالدم

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رعى محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم الثلاثاء انطلاق “حملة ١٠٠ يوم” للتبرع بالدم في المحافظة، والتي ينظمها مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية.

وأكد “محافظ الخرج” الذي كان أول المبادرين في التبرع بالدم في حملة 100 يوم بمحافظة الخرج على أن التبرع بالدم هو أحد المبادرات الإنسانية النبيلة التي تجسد روح التعاون بين افراد المجتمع وهي من أوجه العطاء والذي يسهم بأنقاذ حياة العديد من المرضى بأذن الله، سائلاً الله عز وجل التوفيق والنجاح وخير الجزاء على هذا العمل الاجتماعي.

وتستهدف “حملة 100 يوم” المنشآت الحكومية والمجمعات التجارية بهدف التعزيز والتوعية بالتبرع بالدم والتسهيل على المبادرين ونشر الفائدة الصحية والحاجة الطبية عبر برامج شراكة اجتماعية تقدمها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة.

ومن جانبه فقد أكد مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأخصائي فهد بن محمد الممخور أن الحملة ستستمر في عدد من الجهات الحكومية، والأماكن العامة لدعم مستشفيات المنطقة بكميات من الدم لصالح المرضى، ولدعم مستشفيات منطقتي مكة، والمدينة المنورة وتعزيز مخزونهما في موسم العمرة والزيارة، حيث تختتم الحملة في شهر رمضان المقبل.

كما عبّر “الممخور” عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي المستشفى لسعادة محافظ الخرج على مشاركته كأول المتبرعين في حملة التبرع بالدم، كذلك على دعمه واهتمامه المتواصل بما يقدمه المستشفى من خدمات صحية بالمحافظة، وعلى حرصه على تذليل كافة العقبات الي تعترض المبادرات المجتمعية النوعية التي لا تتوانى “وزارة الصحة” في إطلاقها وتبنيها بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وسمو نائبه قد دشنا في وقت سابق “حملة١٠٠ يوم” للتبرع بالدم التي تنفذها “صحة الرياض” كمبادرة نوعية، وستجوب جميع محافظات منطقة الرياض خلال 100 يوم.