احدث الأخبار

ورشة عمل لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وابنائهم بمنطقه حائل من العمل الحر .
منطقة حائل
 “محافظ الخرج” أول المبادرين في حملة 100 يوم للتبرع بالدم
منطقة الرياض
 كيماوي الأسد.. فيتو روسي ضد إنشاء “تحقيق مستقل”
أبرز المواد
 واتس آب قد يحرج المستخدمين بإرسال تسجيلات صوتية “دون علمهم”
أبرز المواد
 مجففات الأيدي في المراحيض العامة قد تكون “قاتلة”!
أبرز المواد
 أمانة عسير: نزح 612 متر مكعب ومساندة أكثر من 675 مراقبا وعاملا و 50 معدة لمعالجة تجمعات المياه
منطقة عسير
 مدني الرياض يحذر من السباحة في المستنقعات وتجمعات المياه بالأودية
منطقة الرياض
 الرئيس الفرنسي يستقبل سمو ولي العهد في قصر الاليزيه
أبرز المواد
 أمير عسير يوجه بتعليق الدراسة في جميع قطاعات التعليم ليوم غدٍ الأربعاء
أبرز المواد
 فريق وزاري يمضي ثمان ساعات لتفقد مشاريع صحة القصيم
منطقة القصيم
 القصيم تطلق الخميس مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية
منطقة القصيم
 وزارة الشؤون البلدية والقروية تقيم مشروع لقيادات أمانة منطقة الجوف
منطقة الجوف
مجلس الوزراء يعبر عن تطلعه لنتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين ، سمو ولي العهد للجمهورية الفرنسية

مجلس الوزراء يعبر عن تطلعه لنتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين ، سمو ولي العهد للجمهورية الفرنسية

أبرز المواد
الكشف عن هوية منقذ عائلة سيول ” جو حائل” .. وهذا ما قاله عن لحظات الغرق !

الكشف عن هوية منقذ عائلة سيول ” جو حائل” .. وهذا ما قاله عن لحظات الغرق !

أبرز المواد
“ساما”: السماح للبنوك بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في هذه الحالات!

“ساما”: السماح للبنوك بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في هذه الحالات!

أبرز المواد
بمميزات شاملة .. برنامج دبلوم منتهي بالتوظيف في معهد خدمات البترول

بمميزات شاملة .. برنامج دبلوم منتهي بالتوظيف في معهد خدمات البترول

أبرز المواد

ورشة عمل لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وابنائهم بمنطقه حائل من العمل الحر .

ورشة عمل لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وابنائهم بمنطقه حائل من العمل الحر .
http://almnatiq.net/?p=564709
المناطق - حائل

بدعم وتوجيه من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد ينظم فرع الوزارة بحائل ورشه عمل كبری بقاعة غرفة حائل بتاريخ 8/9 لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة من مزاولة العمل الحر
وكان المشرف العام للضمان الاجتماعي بحائل الاستاذ / خالد العامر قام بزيارت مكثفة لعدد من الجهات ذات العلاقة بشان التحضير للورشة منها
معهد رياده وصندوق تنميه الموارد البشريه
وبنك التنميه الاجتماعيه وغرفه حائل
ودارت المشاورات حول محاور وأهداف الورشة وضرورة تعريف المهتمين بالشأن الاجتماعي وأبناء وبنات المستفيدين وأهمية حضور ورشه العمل في الموعد المحدد لاهميتها …
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بحائل فريح العياد أن ورشة العمل تعطي تأهيل القوى البشرية الوطنية للتحول من الرعوية إلى التنموية، مبينا أن تنمية الإنسان تصنع أجيالا منتجة للوطن، وهو ما تسعى إليه الوزارة من خلال إطلاقها لمثل هذا النوع من المبادرات إذ سيتم توفير فرص وظيفية وتدريبية لهم بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في المملكة.

روابط ذات صلة

‏‫ غرفة حائل.. تبحث سبل التعاون مع وزارة العمل و”هدف” لتوطين الانشطة

‏‫ غرفة حائل.. تبحث سبل التعاون مع وزارة العمل و”هدف” لتوطين الانشطة
الكشف عن هوية منقذ عائلة سيول ” جو حائل” .. وهذا ما قاله عن لحظات الغرق !

الكشف عن هوية منقذ عائلة سيول ” جو حائل” .. وهذا ما قاله عن لحظات الغرق !
الدفاع المدني بمنطقة حائل يحذر من عبور الأودية عند جريانها

الدفاع المدني بمنطقة حائل يحذر من عبور الأودية عند جريانها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*