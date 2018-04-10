ورشة عمل لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وابنائهم بمنطقه حائل من العمل الحر .

المناطق - حائل

بدعم وتوجيه من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد ينظم فرع الوزارة بحائل ورشه عمل كبری بقاعة غرفة حائل بتاريخ 8/9 لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة من مزاولة العمل الحر

وكان المشرف العام للضمان الاجتماعي بحائل الاستاذ / خالد العامر قام بزيارت مكثفة لعدد من الجهات ذات العلاقة بشان التحضير للورشة منها

معهد رياده وصندوق تنميه الموارد البشريه

وبنك التنميه الاجتماعيه وغرفه حائل

ودارت المشاورات حول محاور وأهداف الورشة وضرورة تعريف المهتمين بالشأن الاجتماعي وأبناء وبنات المستفيدين وأهمية حضور ورشه العمل في الموعد المحدد لاهميتها …

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بحائل فريح العياد أن ورشة العمل تعطي تأهيل القوى البشرية الوطنية للتحول من الرعوية إلى التنموية، مبينا أن تنمية الإنسان تصنع أجيالا منتجة للوطن، وهو ما تسعى إليه الوزارة من خلال إطلاقها لمثل هذا النوع من المبادرات إذ سيتم توفير فرص وظيفية وتدريبية لهم بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في المملكة.