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الشريط على كاميرا الكمبيوتر لا تكفي لحمايتك من التجسس.. إليك هذه النصائح

الشريط على كاميرا الكمبيوتر لا تكفي لحمايتك من التجسس.. إليك هذه النصائح
http://almnatiq.net/?p=564719
المناطق - وكالات

يظن البعض أنه بإمكانه حماية نفسه من التجسس بوضع شريط لاصق على عدسة الكاميرا بجهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول. وربما يساعد ذلك، خصوصًا إذا تم وضع شريط معتم مزدوج، لكن ذلك الإجراء لن يمنع الوصول إلى الميكروفون.

فيما يلي بعض الإجراءات التي قد تساعدك على حماية نفسك من المحاولات الخبيثة:

يمكنك تغطية كاميرا الكمبيوتر المحمول بشريط معتم مزدوج ولكن ذلك الشريط قد يترك آثارًا على عدسة الكاميرا لذا يمكنك استخدام غطاء الكاميرا المغناطيسي والذي ينزلق ليغطي العدسة في حالة عدم استخدام الكاميرا.

يمكنك أيضًا إغلاق الكمبيوتر تمامًا في حالة عدم استخدامه وتوجيهه نحو الحائط عند تركه لمدة بسيطة ثم العودة إليه.

كذلك عليك أن تتجنب تمامًا الضغط على الروابط المشبوهة أو تحميل المرفقات مجهولة المصدر. هذا إلى جانب عدم فتح رسائل من أشخاص مجهولة. وكل ما عليك في حالة استلام مثل هذه الرسائل هو التخلص منها على الفور فمثل هذه الرسائل تدخل ضمن طرق المهاجمين لاختراق كاميرات الويب. وينطبق ذلك على الإعلانات التي تتلقاها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالتأكيد لا تغني أي من هذه الإجراءات عن انتقاء برنامج مضاد للفيروسات، فهو بمثابة الحارس الخاص الذي يتصدى إلى أي هجوم بل ويحطم الفيروسات تمامًا.

إن كنت من مستخدمي أجهزة ماك، يمكنك تحميل تطبيق OverSight المجاني، فهو يتيح لك معرفة إن كانت كاميرا الويب تعمل. وإلى جانب مراقبتها للكاميرا والميكروفون، تخبرك بالتطبيق الذي يستخدمها حاليًا.

أما إذا كنت من مستخدمي الويندوز، فعليك تنزيل تطبيق Who Stalks My Cam لمعرفة ما هو التطبيق الذي يستخدم الكاميرا. وتُظهر قائمة “Webcam Events” أحدث محاولات الوصول إلى كاميرا الويب، كما يتميز التطبيق بإمكانية إعداد قواعدك الأمنية الخاصة. إلا أن نقطة ضعف هذا التطبيق هي عدم مراقبته للميكروفون.

وفي النهاية عليك أن تكون مستخدمًا حذرًا وألا تندفع وراء الإعلانات الخيالية والرسائل غير الواقعية كالتي تعدك بأموال ومكاسب وأرباح وغيرها من أدوات الجهات الاحتيالية لجذب ضحاياها.

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