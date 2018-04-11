شاهد.. الفرعون “صلاح” يقود ليفربول لنصف نهائى دورى الأبطال لأول مرة منذ 10 أعوام

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قاد النجم المصرى الدولى محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزى للتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، بعد 10 أعوام منذ عام 2008 ، وذلك عقب الفوز على مانشستر سيتى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب “الاتحاد” معقل السيتيزنز، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال البطولة.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الريدز على ملعبه 3 / 0 بأهداف محمد صلاح، أليكس تشامبرلين وساديو مانى، قبل أن يكرر ليفربول فوزه اليوم بهدفين مقابل هدف، لتكون النتيجة الإجمالية 5 / 1 للريدز.

ونجح مانشستر سيتى فى هز الشباك مبكراً، وتحديداً بعد دقيقتين فقط، عن طريق النجم البرازيلى جابرييل جيسوس، بعد تلقيه تمريرة عرضية من زميله رحيم سترلينج.

وكاد السيتى يسجل هدفا ثانيا فى الدقيقة 42، حيث سدد بيرنارديو سيلفا كرة صاروخية، ولكنها ارتطمت بالقائم.

المثير أن الفريق السماوى سجل هدفا ثانيا بالفعل فى الدقيقة 43، إلا أن الحكم ألغاه بداعى وجود ليروى سانى صاحب الهدف فى وضعية تسلل، إلا أن بعض الصحف أوضحت بعد ذلك أن الهدف كان صحيحا.

وبسبب هذا الهدف تعرض بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى للطرد، إذ اعترض على حكم المباراة من أجل احتساب الهدف.

وشهدت الـ 45 دقيقة الأولى إشهار الحكم ماتيو لاهوز 5 بطاقات صفراء، بواقع 3 للاعبى ليفربول وهم ساديو مانى وأليكساندر أرنولد وروبرتو فيرمنو.

ومن مانشستر سيتى حصل الحارس إيدرسون على بطاقة صفراء فى نفس الوقت معساديو مانى، بسبب اشتباكه مع اللاعب السنغالى، عقب تدخل الأخير بعنف على نيكولاس أوتاميندى مدافع السيتيزنز، بينما حصل بيرناردو سيلفا على إنذار لاعتراضه على الحكم، بسبب مطالبته بركلة جزاء، بعد لمسة يد واضحة على جيمس ميلنر.

وفى الشوط الثانى نجح محمد صلاح فى تسجيل هدف التعادل لفريقه ليفربول فى الدقيقة 56، بعدما استغل خطأ دفاعى، وسدد كرة ساقطة فى الشباك بشكل رائع، قبل أن يحتفل بطريقة مثيرة، على غرار احتفالات النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى.

وضاعف روبرتو فيرمينو من أوجاع السيتى، بعدما سجل الهدف الثانى بتسديدة رائعة للغاية، ارتطمت بالقائم على طريقة “البلياردو” ثم تهادت فى الشباك.

وخرج محمد صلاح بديلاً فى الدقيقة ليشارك دانى إنجس، ونال النجم المصرى تحية كبيرة للغاية من الجماهير، قبل أن يحتضنه يورجن كلوب مدرب الريدز.