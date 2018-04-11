احدث الأخبار

شاهد .. روما يحقق “المعجزة” ويصعق برشلونة في أبطال أوروبا
أبرز المواد
 شاهد.. الفرعون “صلاح” يقود ليفربول لنصف نهائى دورى الأبطال لأول مرة منذ 10 أعوام
أبرز المواد
 الشريط على كاميرا الكمبيوتر لا تكفي لحمايتك من التجسس.. إليك هذه النصائح
أبرز المواد
 اختتام الملتقى الثاني لأفضل الممارسات في صناعة البرامج المجتمعية وانطلاق ورش التدريب
المنطقة الشرقية
 المملكة وفرنسا تتعاونان لتحقيق التنمية المستدامة في العلا
أبرز المواد
 ورشة عمل لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وابنائهم بمنطقه حائل من العمل الحر .
منطقة حائل
 “محافظ الخرج” أول المبادرين في حملة 100 يوم للتبرع بالدم
منطقة الرياض
 كيماوي الأسد.. فيتو روسي ضد إنشاء “تحقيق مستقل”
أبرز المواد
 واتس آب قد يحرج المستخدمين بإرسال تسجيلات صوتية “دون علمهم”
أبرز المواد
 مجففات الأيدي في المراحيض العامة قد تكون “قاتلة”!
أبرز المواد
 أمانة عسير: نزح 612 متر مكعب ومساندة أكثر من 675 مراقبا وعاملا و 50 معدة لمعالجة تجمعات المياه
منطقة عسير
 مدني الرياض يحذر من السباحة في المستنقعات وتجمعات المياه بالأودية
منطقة الرياض
مجلس الوزراء يعبر عن تطلعه لنتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين ، سمو ولي العهد للجمهورية الفرنسية

مجلس الوزراء يعبر عن تطلعه لنتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين ، سمو ولي العهد للجمهورية الفرنسية

أبرز المواد
الكشف عن هوية منقذ عائلة سيول ” جو حائل” .. وهذا ما قاله عن لحظات الغرق !

الكشف عن هوية منقذ عائلة سيول ” جو حائل” .. وهذا ما قاله عن لحظات الغرق !

أبرز المواد
“ساما”: السماح للبنوك بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في هذه الحالات!

“ساما”: السماح للبنوك بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في هذه الحالات!

أبرز المواد
بمميزات شاملة .. برنامج دبلوم منتهي بالتوظيف في معهد خدمات البترول

بمميزات شاملة .. برنامج دبلوم منتهي بالتوظيف في معهد خدمات البترول

أبرز المواد

شاهد .. روما يحقق “المعجزة” ويصعق برشلونة في أبطال أوروبا

http://almnatiq.net/?p=564725
المناطق - وكالات

تأهل روما الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن عاد من بعيد ليقلب الطاولة على ضيفه برشلونة الإسباني، ويهزمه 3-صفر في إياب الربع النهائي، السبت.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب كامب نو قد انتهت بفوز عريض لبرشلونة 4-1، ما اعتبر أن تأهل روما بات مستحيلا، إلا أن الفريق الإيطالي حقق المعجزة في الإياب.

ويدين نادي العاصمة الإيطالية بإنجازه الكبير إلى البوسني أدين دزيكو ودانييلي دي روسي، اللذين سجلا الهدفين الأولين (6 و58 من ركلة جزاء على التوالي)، قبل أن يهديه اليوناني كوستاس مانولاس هدف التأهل برأسية في الدقيقة 82.

وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها روما حاجز ربع النهائي منذ عام 1984، حين وصل إلى النهائي للمرة الأولى والوحيدة قبل أن يخسر أمام ليفربول الإنجليزي بركلات الترجيح.

وأصبح روما ثالث فريق فقط في تاريخ دوري الأبطال يحول تخلفه ذهابا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر في الأدوار الاقصائية ويتأهل الى الدور التالي، بعد ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني موسم 2003-2004، حين خسر في ذهاب ربع النهائي خارج قواعده 1-4 ثم فاز إيابا 4-صفر، وبرشلونة بالذات الموسم الماضي حين خسر في ذهاب ثمن النهائي أمام باريس سان جرمان الفرنسي صفر-4 ثم فاز إيابا 6-1.

وفي المقابل، تواصلت عقدة برشلونة على الملاعب الإيطالية التي خسر فيها الموسم الماضي بنفس النتيجة أمام يوفنتوس في ذهاب الدور ربع النهائي، وودع المسابقة بعد اكتفائه بالتعادل إيابا صفر-صفر.

ولم يحقق النادي الكتالوني أي فوز في زياراته الإيطالية السبع الأخيرة في دوري الأبطال، وتحديدا منذ تغلبه على ميلان 3-2 في نوفمبر 2011 ضمن دور المجموعات.

وبدأ روما اللقاء ضاغطا، لكن الخطر كان من جهة برشلونة عبر سيرجي روبرتو والأرجنتيني ليونيل ميسي دون أن يتمكنا من الوصول إلى شباك نادي العاصمة، ثم نجح صاحب الأرض ومن أول فرصة له في افتتاح التسجيل عبر دزيكو الذي وصلته الكرة بتمريرة طويلة من دانييلي دي روسي فتفوق على جوردي ألبا والفرنسي صامويل أومتيتي ثم وضعها بعيدا عن متناول مارك أندري تر شتيغن (6).

وواصل صاحب الأرض اندفاعه بحثا عن هدف ثان يعيد إليه الأمل بمحاولة تحقيق المفاجأة، وحصل على عدد من الفرص، أبرزها رأسية لدزيكو تألق تير شتيغن في صدها (37).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول الذي شهد 10 تسديدات لصاحب الأرض على مرمى ضيفه الكتالوني، ثم بقي الوضع على حاله في بداية الثاني حيث واصل روما ضغطه ومحاولاته التي أثمرت في نهاية المطاف عن ركلة جزاء انتزعها دزيكو من جيرار بيكيه، فانبرى لها دي روسي بنجاح رغم أن تير شتيغن وصل إلى الكرة دون أن يمنعها من دخول الزاوية اليسرى (58).

وزاد الهدف من اندفاع لاعبي روما الذين حاصروا ضيوفهم في منطقتهم، وكانوا قريبين من التسجيل للمرة الثالثة لكن محاولة البلجيكي راديا ناينغولان كانت ضعيفة بين يدي تير شتيغن، فيما مرت رأسية لدي روسي قريبة جدا من القائم الأيسر.

وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 74 ليسجل حضوره الهجومي الأول في الشوط الثاني من تسديدة لميسي، وجدت طريقها إلى أحضان الحارس البرازيلي أليسون بيكر، لكن سرعان ما عاد الخطر ناحية المرمى الكاتالوني، الذي أفلت من هدف للبديل ستيفان الشعراوي بعد تألق حارسه الألماني (80).

واكتملت المفاجأة والعودة التاريخية لروما في الدقيقة 82 عبر رأسية اليوناني كوستاس مانولاس، الذي حول الكرة على يمين تير شتيغن أثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى.

وضغط برشلونة في الدقائق الأخيرة بحثا عن هدف التأهل لكن روما دافع بشراسة، عن مرماه ونجح في نهاية المطاف بالمحافظة على النتيجة وبطاقة تأهله.

روابط ذات صلة

شاهد.. الفرعون “صلاح” يقود ليفربول لنصف نهائى دورى الأبطال لأول مرة منذ 10 أعوام

شاهد.. الفرعون “صلاح” يقود ليفربول لنصف نهائى دورى الأبطال لأول مرة منذ 10 أعوام
الشريط على كاميرا الكمبيوتر لا تكفي لحمايتك من التجسس.. إليك هذه النصائح

الشريط على كاميرا الكمبيوتر لا تكفي لحمايتك من التجسس.. إليك هذه النصائح
المملكة وفرنسا تتعاونان لتحقيق التنمية المستدامة في العلا

المملكة وفرنسا تتعاونان لتحقيق التنمية المستدامة في العلا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*